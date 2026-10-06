Per sapere dove vedere Croazia Spagna tv streaming, ecco tutte le informazioni sulla sfida valida per la quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, destinato a concludersi ancora una volta con le Finals. L’edizione 2026/27 presenta anche alcune novità regolamentari, introdotte in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dal 2028/29. Tutti i dettagli sul nuovo meccanismo della competizione sono disponibili nel nostro approfondimento sul cambio di regolamento.
Tra le sfide più attese della seconda giornata c’è proprio quella tra Croazia e Spagna, due nazionali del Gruppo 3 della Lega A. La Spagna arriva alla sfida con il punteggio pieno e 9 punti, dopo aver battuto Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. La Croazia, invece, è a quota 3 punti ma è reduce dal pesante 7-0 subito contro l’Inghilterra. Il match sarà inoltre uno degli appuntamenti della Nations League disponibili anche gratuitamente in Italia.
Dove vedere Croazia Spagna tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Croazia-Spagna, incontro valido per la quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadion Poljud a Split il 6 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45.
La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e sarà disponibile anche per gli abbonati a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
La Nations League 2026/27 viene infatti trasmessa dalla pay tv di Comcast, con possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso Sky Go e la piattaforma NOW. Per Croazia-Spagna, la telecronaca sarà affidata a Dario Massara.
La sfida sarà però disponibile anche in chiaro. Croazia-Spagna sarà trasmessa sul Canale 20 di Mediaset, nell’ambito degli incontri della competizione scelti dal gruppo per la programmazione gratuita, come spiegato nel nostro approfondimento sulle partite della Nations League in chiaro su Mediaset. La telecronaca Mediaset sarà affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Massimo Paganin.
Per chi preferisce seguire l’incontro online, la diretta sarà disponibile anche gratuitamente in streaming attraverso Mediaset Infinity e SportMediaset.it. L’appuntamento è dunque per martedì 6 ottobre alle ore 20.45, con un’ampia scelta tra televisione tradizionale e piattaforme streaming.