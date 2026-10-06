La sfida sarà però disponibile anche in chiaro. Croazia-Spagna sarà trasmessa sul Canale 20 di Mediaset, nell’ambito degli incontri della competizione scelti dal gruppo per la programmazione gratuita, come spiegato nel nostro approfondimento sulle partite della Nations League in chiaro su Mediaset. La telecronaca Mediaset sarà affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Massimo Paganin.

Per chi preferisce seguire l’incontro online, la diretta sarà disponibile anche gratuitamente in streaming attraverso Mediaset Infinity e SportMediaset.it. L’appuntamento è dunque per martedì 6 ottobre alle ore 20.45, con un’ampia scelta tra televisione tradizionale e piattaforme streaming.