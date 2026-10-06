Per sapere dove vedere Albania San Marino tv streaming, ecco tutte le informazioni sulla sfida valida per la quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27.
Prosegue la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in questa stagione in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Tra gli incontri in programma nella serata del 6 ottobre c’è anche la sfida tra Albania e San Marino, con la nazionale albanese pronta a scendere in campo davanti al proprio caloroso pubblico contro il San Marino.
Dove vedere San Marino Albania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Albania-San Marino, match valido per la quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà all’Arena Kombetare a Tirana il 6 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, l’incontro sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio, ma non sarà trasmesso in diretta integrale su un canale dedicato.
La sfida entrerà infatti all’interno della Diretta Gol delle ore 20.45, il format che consente di seguire contemporaneamente gli incontri in programma nella stessa fascia oraria, alternando collegamenti dai diversi campi in occasione delle azioni più importanti e delle reti.
Oltre a San Marino-Albania, la Diretta Gol comprenderà anche Bielorussia-Finlandia, Estonia-Islanda, Lussemburgo-Bulgaria, Moldova-Slovacchia, Scozia-Slovenia e Svizzera-Macedonia del Nord. Gli spettatori potranno quindi seguire nel corso della serata i momenti principali della partita di Tirana, insieme agli aggiornamenti provenienti dalle altre gare di Nations League disputate in contemporanea.
Per gli abbonati Sky, la programmazione sarà accessibile anche in streaming attraverso Sky Go, mentre sarà possibile seguire la copertura prevista anche tramite NOW, secondo le modalità comprese nei rispettivi abbonamenti sportivi. Non è invece prevista una trasmissione in chiaro di Albania-San Marino sulle reti generaliste italiane. L’appuntamento è dunque fissato per martedì 6 ottobre alle ore 20.45, con la partita inserita nella Diretta Gol di Sky Sport.