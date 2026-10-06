Oggi il voto per il commissariamento della FIGC: dove vedere in diretta la giunta del CONI

Oggi alle 13 la Giunta Nazionale del CONI si riunirà al Foro Italico per decidere se dare o meno parere positivo all’eventuale commissariamento della FIGC. Se così fosse, un’ora più tardi, con appuntamento alle 14, il Consiglio Nazionale straordinario sarà chiamato a deliberare sul provvedimento appena approvato in Giunta.
Chi prenderà parte alla prima votazione? La Giunta, nella composizione attualmente riportata dal CONI, conta 16 componenti con diritto di voto. Il segretario generale Carlo Mornati partecipa invece ai lavori senza poter votare. La vera incognita riguarda però il numero effettivo degli aventi diritto sul caso FIGC: Giovanni Malagò, direttamente coinvolto nella vicenda, non prenderà parte alla decisione, mentre resta aperto il nodo relativo a Diana Bianchedi ed Elisabet Spina.
Cosa prevede lo Statuto del CONI sul commissariamento della FIGC
La fonte fondamentale per capire il procedimento è lo Statuto del CONI. L’articolo 7, comma 5, lettera f, stabilisce che spetta alla Giunta Nazionale proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento di una Federazione, tra le altre ipotesi, in presenza di «gravi violazioni dell’ordinamento sportivo». Questo significa che la Giunta oggi non prenderà decisioni direttamente riguardo il commissariamento della FIGC. Il suo compito sarà decidere se formulare la proposta che dovrà poi essere sottoposta al Consiglio Nazionale.
Per quanto riguarda il voto, la seduta della Giunta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. La proposta viene invece approvata con la maggioranza dei presenti con diritto di voto e in caso di pareggio la richiesta è bocciata.
Dove vedere in diretta giunta CONI
La Giunta del CONI non sarà visibile su nessun canale tv e piattaforma. Pertanto, bisognerà attendere comunicazioni ufficiali per sapere l’esito della votazione circa il commissariamento della FIGC.