Oggi il voto per il commissariamento della FIGC: dove vedere in diretta la giunta del CONI

Oggi alle 13 la Giunta Nazionale del CONI si riunirà al Foro Italico per decidere se dare o meno parere positivo all’eventuale commissariamento della FIGC . Se così fosse, un’ora più tardi, con appuntamento alle 14, il Consiglio Nazionale straordinario sarà chiamato a deliberare sul provvedimento appena approvato in Giunta.

La fonte fondamentale per capire il procedimento è lo Statuto del CONI . L’articolo 7, comma 5, lettera f, stabilisce che spetta alla Giunta Nazionale proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento di una Federazione, tra le altre ipotesi, in presenza di «gravi violazioni dell’ordinamento sportivo». Questo significa che la Giunta oggi non prenderà decisioni direttamente riguardo il commissariamento della FIGC. Il suo compito sarà decidere se formulare la proposta che dovrà poi essere sottoposta al Consiglio Nazionale.

Per quanto riguarda il voto, la seduta della Giunta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. La proposta viene invece approvata con la maggioranza dei presenti con diritto di voto e in caso di pareggio la richiesta è bocciata.

Dove vedere in diretta giunta CONI

La Giunta del CONI non sarà visibile su nessun canale tv e piattaforma. Pertanto, bisognerà attendere comunicazioni ufficiali per sapere l’esito della votazione circa il commissariamento della FIGC.