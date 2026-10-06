Argentina-Benin, dove vedere l’ultima partita di Messi: orario e canale TV

Argentina-Benin, dove vedere l’ultima partita di Lionel Messi con la maglia della Selección? L’amichevole è in programma nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con il calcio d’inizio fissato all’1.00.

Sarà una partita particolare per l’Argentina, soprattutto per la presenza di Messi. Il fuoriclasse argentino si prepara infatti a salutare la Nazionale, e dopo oltre vent’anni si chiude il capitolo della sua lunga storia con la Selección.

Messi è anche il miglior marcatore di sempre dell’Argentina e il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale. Il suo percorso con la Selección Argentina è iniziato nel 2005 e dopo anni di tante delusioni, tra cui le sconfitte nelle finali del Mondiale 2014 e della Copa América 2015 e 2016, Messi ha conquistato il primo torneo con la Nazionale grazie alla vittoria della Copa América 2021. Un successo seguito dalla Finalissima 2022 contro l’Italia e soprattutto dal Mondiale in Qatar, conquistato dall’Argentina nel dicembre 2022.