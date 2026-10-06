Argentina-Benin, dove vedere l’ultima partita di Messi: orario e canale TV

Argentina-Benin sarà l’ultima partita di Lionel Messi con la Selección: ecco dove vedere in TV e streaming l’amichevole, in programma nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre.

Di
Chiara Costantini
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Lionel Messi (Foto: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

Argentina-Benin, dove vedere l’ultima partita di Lionel Messi con la maglia della Selección? L’amichevole è in programma nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con il calcio d’inizio fissato all’1.00.

Sarà una partita particolare per l’Argentina, soprattutto per la presenza di Messi. Il fuoriclasse argentino si prepara infatti a salutare la Nazionale, e dopo oltre vent’anni si chiude il capitolo della sua lunga storia con la Selección.

Messi è anche il miglior marcatore di sempre dell’Argentina e il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale. Il suo percorso con la Selección Argentina è iniziato nel 2005 e dopo anni di tante delusioni, tra cui le sconfitte nelle finali del Mondiale 2014 e della Copa América 2015 e 2016, Messi ha conquistato il primo torneo con la Nazionale grazie alla vittoria della Copa América 2021. Un successo seguito dalla Finalissima 2022 contro l’Italia e soprattutto dal Mondiale in Qatar, conquistato dall’Argentina nel dicembre 2022.

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Argentina Benin dove vederla in TV

La sfida tra Argentina e Benin sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, con calcio d’inizio fissato alle ore 1.00 nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Stefano Borghi.

Argentina-Benin non sarà invece trasmessa in chiaro.

Argentina Benin dove vederla in streaming

Argentina-Benin sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati potranno seguire la partita su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Questo, in sintesi, il programma:

  • Partita: Argentina-Benin
  • Data: mercoledì 7 ottobre
  • Orario: 1.00
  • Competizione: amichevole
  • TV: Sky Sport 24, Sky Sport Calcio
  • Streaming: NOW e Sky Go
  • Telecronaca: Stefano Borghi
  • In chiaro: non disponibile

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