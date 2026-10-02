Tra parte fissa, diritti d'immagine e bonus per Europei e Mondiali: lo stipendio di Zidane da Ct della Francia

Un esordio perfetto in questa Nations League per Zidane che ha visto la sua Francia vincere le prime due partite, contro Turchia e Belgio, entrambe per 1-0. Ma quanto guadagna Zidane in questa nuova avventura da commissario tecnico dopo ben cinque anni fermo, in seguito all’addio al Real Madrid.

Zinedine Zidane è diventato ufficialmente il commissario tecnico della nazionale francese a partire dal 1° settembre 2026, sostituendo Didier Deschamps. E ora si presenta al primo impegno ufficiale casalingo che lo metterà di fronte all’Italia, ultima sua avversaria da calciatore nella famosa finale dei Mondiali 2006 che lo vide espulso per la testata a Materazzi nei tempi supplementari.

Il compenso di base è quindi di 300.000 euro lordi al mese , pari a 3,6 milioni di euro lordi all’anno . Considerando la durata di quattro anni del mandato, che porterà Zidane fino alla Coppa del Mondo 2030 , il solo stipendio fisso ammonta complessivamente a 14,4 milioni di euro lordi . Nonostante lo stipendio sia uguale al suo predecessore, nella trattativa con la Federcalcio francese Zidane ha rinunciato ai compensi legati ai diritti d’immagine, ma ottenendo un riconoscimento in proporzione maggiore in caso di vittoria nei maggiori tornei internazionali.

Come il suo ex compagno in Nazionale e alla Juventus Didier Deschamps , Zidane percepisce uno stipendio fisso di 300.000 euro lordi al mese nonostante alcune indiscrezioni gli attribuissero richieste economiche molto più elevate. A riportarlo è il quotidiano francese l’Equipe.

Per quanto riguarda i diritti di immagine, va ricordato come nella nazionale francese sia i giocatori che il commissario tecnico ricevono compensi legati ai diritti d’immagine per ogni partita disputata dalla selezione. Si tratta di somme legate alle operazioni commerciali con i numerosi sponsor della Francia. L’importo riconosciuto a ogni giocatore, titolare o riserva, per ciascuna partita è di circa 22.000 euro, mentre il commissario tecnico riceve due quote, quindi il doppio, pari a 44.000 euro a sfida.

Con l’arrivo di Zidane, questo sistema è stato abbandonato: il nuovo Ct, a differenza dei giocatori, non percepisce più il compenso legato ai diritti d’immagine. Una scelta che naturalmente comporta una perdita economica per Zidane, ma che allo stesso tempo gli semplifica la gestione dei rapporti con gli sponsor. Sembra infatti che Zidane non volesse vincoli con i partner commerciali della Nazionale, essendo già legato a numerosi marchi, che non coincidono nella maggior parte con gli sponsor della nazionale transalpina. Il caso emblematico riguarda lo sponsor tecnico della Francia, Nike, mentre Zidane è legato da anni ad Adidas.

Zidane e la FFF hanno trovato un modo per compensare la rinuncia a questi diritti d’immagine attraverso bonus più elevati in occasione dei grandi tornei, come Mondiali ed Europei. Nel suo mandato di quattro anni, Zidane accompagnerà i Blues in grandi tornei internazionali, come EURO 2028 e i Mondiali nel 2030, dandogli grandi possibilità non solo di vincere sul campo, ma di aumentare i propri ricavi personali.