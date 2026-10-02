Da una parte c’è l’ Ucraina , che ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate grazie alla vittoria contro l’Ungheria e al pareggio contro la Georgia. Dall’altra l’ Irlanda del Nord , che ha conquistato anch’essa quattro punti nelle prime due sfide, con il successo all’esordio contro la Georgia e il pareggio contro l’Ungheria.

La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con la terza giornata della fase a leghe. Venerdì 2 ottobre 2026 si affrontano infatti Ucraina e Irlanda del Nord , nel match valido per il Gruppo 2 della Lega B . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 alla Štadión Antona Malatinského di Trnava , in Slovacchia.

Non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro sulle reti generaliste italiane.

Gli spettatori potranno quindi seguire collegamenti, azioni principali e gol della partita all’interno della trasmissione che permette di seguire in contemporanea le varie sfide della serata.

Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, Ucraina-Irlanda del Nord sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio , ma non come singola diretta integrale. L’incontro farà infatti parte della Diretta Gol delle ore 20.45.

Ucraina-Irlanda del Nord dove vederla in streaming

Gli abbonati potranno seguire Ucraina-Irlanda del Nord anche in diretta streaming. La partita sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di Sky.

L’appuntamento con Ucraina-Irlanda del Nord è quindi fissato per venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20.45, con la sfida inserita nella Diretta Gol di Sky Sport Calcio e la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW.