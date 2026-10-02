Ucraina-Irlanda del Nord dove vederla in TV e streaming: diretta e orario

Le due nazionali scendono i campo per la terza giornata della UEFA Nations League 2026/27.

Di
Chiara Costantini
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(Foto: DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images)

La UEFA Nations League 2026/27  entra nel vivo con la terza giornata della fase a leghe. Venerdì 2 ottobre 2026 si affrontano infatti Ucraina e Irlanda del Nord, nel match valido per il Gruppo 2 della Lega B. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 alla Štadión Antona Malatinského di Trnava, in Slovacchia.

Da una parte c’è l’Ucraina, che ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate grazie alla vittoria contro l’Ungheria e al pareggio contro la Georgia. Dall’altra l’Irlanda del Nord, che ha conquistato anch’essa quattro punti nelle prime due sfide, con il successo all’esordio contro la Georgia e il pareggio contro l’Ungheria.

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Ucraina-Irlanda del Nord dove vederla in TV

Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, Ucraina-Irlanda del Nord sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio, ma non come singola diretta integrale. L’incontro farà infatti parte della Diretta Gol delle ore 20.45.

Gli spettatori potranno quindi seguire collegamenti, azioni principali e gol della partita all’interno della trasmissione che permette di seguire in contemporanea le varie sfide della serata.

Non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro sulle reti generaliste italiane.

Ucraina-Irlanda del Nord dove vederla in streaming

Gli abbonati potranno seguire Ucraina-Irlanda del Nord anche in diretta streaming. La partita sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di Sky.

L’appuntamento con Ucraina-Irlanda del Nord è quindi fissato per venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20.45, con la sfida inserita nella Diretta Gol di Sky Sport Calcio e la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW.

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