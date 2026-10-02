Le stelle del calcio nel mirino delle pubblicità di scommesse deepfake: un AI detector può proteggere i diritti d’immagine dei giocatori?

Il calcio ha sempre venduto molto più di biglietti e diritti televisivi. Il volto di un giocatore famoso può spingere vendite di maglie, campagne degli sponsor e prodotti legati alle scommesse in diversi mercati. Oggi quel valore commerciale ha un nuovo problema, perché i truffatori possono copiare la stessa immagine senza chiedere alcun permesso.
Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes è diventato uno degli esempi più chiari nel 2026. Un operatore di scommesse non autorizzato chiamato QH88 ha pubblicato un video deepfake molto realistico che presentava Fernandes come ambasciatore ufficiale. Il filmato mostrava una falsa firma di contratto a Old Trafford, anche se Fernandes non aveva alcuna partnership con l’operatore.
Jude Bellingham è stato invece coinvolto in un’altra campagna collegata a Nightwin. Alcune pubblicità sui social promuovevano un prodotto di scommesse inventato chiamato “Bellingham Bet” e usavano elementi grafici collegati al giocatore del Real Madrid. The Guardian ha riferito che l’app non aveva alcun rapporto con Bellingham.
Quanto è diventato grande il problema dei deepfake nel calcio?
Revelum afferma di aver rilevato almeno 10.000 annunci truffa deepfake che imitavano calciatori durante un periodo di 12 mesi terminato nel 2026. Il campione relativo alla Coppa del Mondo includeva 2.736 annunci confermati legati a sei giocatori di primo piano.
Revelum ha registrato un aumento del 413% nel numero giornaliero di annunci che usavano Luis Díaz dopo l’inizio del Mondiale. Per Neymar, il tasso è aumentato del 1.700%, anche se partiva da una base molto più bassa.
I truffatori hanno usato voci clonate, falsi servizi giornalistici e storie inventate sui pagamenti per rendere le promozioni più credibili. Alcune pubblicità spingevano applicazioni di gioco d’azzardo, mentre altre promuovevano investimenti che i giocatori non avevano mai sostenuto.
Per club e agenti, i diritti d’immagine diventano quindi anche un problema di controllo continuo. Un team commerciale può negoziare per settimane ogni uso ufficiale dell’identità di un calciatore. Un sito di scommesse illegale può invece copiarla in poche ore.
Il rilevamento può proteggere i diritti d’immagine?
Un AI detector può aiutare a individuare video, audio o immagini sospette prima che un club risponda pubblicamente. I software di rilevamento possono analizzare anomalie visive e segnali tipici dei contenuti sintetici che un utente comune potrebbe non riconoscere.
Tuttavia, non conviene trattare il risultato di un solo strumento come prova definitiva.
I club possono costruire una risposta migliore controllando diversi elementi:
- Confermare la sponsorizzazione direttamente con il giocatore o il suo rappresentante.
- Verificare l’operatore nei registri ufficiali delle licenze di gioco.
- Salvare screenshot e link degli annunci prima che vengano rimossi.
- Segnalare subito le campagne false alle piattaforme social.
- Usare strumenti specialistici quando si sospetta una manipolazione.
La velocità conta, perché le campagne truffa possono diffondersi rapidamente attraverso la pubblicità a pagamento sui social.
I regolatori stanno già controllando la pubblicità nel calcio
La UK Advertising Standards Authority ha aumentato il monitoraggio durante la Coppa del Mondo 2026. In quattro settimane ha esaminato quasi 10.000 contenuti collegati al gioco d’azzardo e ha ottenuto la rimozione di 36 annunci problematici.
La Gambling Commission britannica ha dichiarato a The Guardian: “Ogni volta che veniamo a conoscenza di un operatore non autorizzato, interveniamo.” L’autorità ha inoltre invitato i consumatori a controllare che un sito di scommesse possieda una licenza valida prima di depositare denaro.
Cosa possono fare ora i club
I club non possono bloccare ogni pubblicità falsa prima della pubblicazione. Possono però rendere più difficile l’impersonificazione monitorando i nomi dei giocatori, i riferimenti agli sponsor e le nuove campagne di scommesse sulle principali piattaforme.
Un AI detector dovrebbe essere una parte del processo, non l’intera soluzione. I club hanno ancora bisogno di team legali, rappresentanti dei giocatori e canali di segnalazione che lavorino insieme.
L’immagine di un calciatore ha valore commerciale perché i tifosi si fidano della persona che vedono. Quando i truffatori possono fabbricare quella fiducia a basso costo, proteggere i diritti d’immagine significa anche proteggere i ricavi da sponsorizzazione.