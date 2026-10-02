Le stelle del calcio nel mirino delle pubblicità di scommesse deepfake: un AI detector può proteggere i diritti d’immagine dei giocatori?

Il calcio ha sempre venduto molto più di biglietti e diritti televisivi. Il volto di un giocatore famoso può spingere vendite di maglie, campagne degli sponsor e prodotti legati alle scommesse in diversi mercati. Oggi quel valore commerciale ha un nuovo problema, perché i truffatori possono copiare la stessa immagine senza chiedere alcun permesso.

Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes è diventato uno degli esempi più chiari nel 2026. Un operatore di scommesse non autorizzato chiamato QH88 ha pubblicato un video deepfake molto realistico che presentava Fernandes come ambasciatore ufficiale. Il filmato mostrava una falsa firma di contratto a Old Trafford, anche se Fernandes non aveva alcuna partnership con l’operatore.

Jude Bellingham è stato invece coinvolto in un’altra campagna collegata a Nightwin. Alcune pubblicità sui social promuovevano un prodotto di scommesse inventato chiamato “Bellingham Bet” e usavano elementi grafici collegati al giocatore del Real Madrid. The Guardian ha riferito che l’app non aveva alcun rapporto con Bellingham.