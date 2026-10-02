Si accende lo scontro tra Coni e FIGC sui votanti per il commissariamento

Ma prima ancora di arrivare al voto resta da chiarire la composizione della platea chiamata a esprimersi. Uno dei principali punti di contrasto riguarda Elisabet Spina, allenatrice eletta nel Consiglio Nazionale in quota tecnici: secondo il Coni non potrebbe partecipare al voto, mentre la posizione della FIGC sarebbe opposta.

Un altro nodo riguarda Diana Bianchedi, vicepresidente del Coni che nelle ultime ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro per lo Sport Andrea Abodi. Anche la sua posizione potrebbe diventare oggetto di discussione nel caso in cui venisse sollevata una questione di incompatibilità per il precedente incarico ricoperto in Federcalcio.

La differenza non è soltanto formale. Secondo lo scenario delineato, i votanti sarebbero 14, numero che salirebbe a 15 con la partecipazione di Spina. In entrambi i casi per approvare la proposta di commissariamento sarebbero necessari almeno otto voti. Sul tavolo ci sarebbe inoltre un ulteriore contrasto sulle modalità della votazione: palese secondo il Coni, segreta secondo la FIGC.

Intanto prosegue anche la battaglia sul piano giuridico. Buonfiglio ha annunciato che ai componenti degli organi del Coni saranno messi a disposizione i pareri di quattro giuristi consultati sul caso, con l’obiettivo di fornire gli elementi necessari per la decisione. La Federcalcio sarebbe pronta a contrapporre cinque ulteriori pareri, orientati invece a sostenere il carattere non essenziale del requisito del tesseramento contestato a Malagò.