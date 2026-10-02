San Nicola di Bari, Renzo Piano apre al progetto di restyling da 250 milioni

Il progetto per il restyling dello stadio San Nicola di Bari entra in una fase importante. Lo studio Renzo Piano Building Workshop, che ha progettato l’impianto, ha infatti manifestato la propria disponibilità a collaborare al piano presentato da Stadio&Co, la società dell’imprenditore americano Alexander Gregory Vaughn. L’ investimento complessivo è pari a 250 milioni di euro.

«Una grande opportunità per l’intera città di Bari». Così ha commentato lo studio di Renzo Piano sul progetto, dimostrando interesse nell’approfondire l’incarico. A riportarlo è l’edizione di Bari de La Repubblica. La disponibilità è stata formalizzata attraverso una lettera inviata a Vaughn dopo un incontro nello studio di Piano. Nell’incontro l’imprenditore americano ha illustrato la propria visione per il rilancio del San Nicola. Il Renzo Piano Building Workshop ha quindi espresso l’intenzione di approfondire nei prossimi mesi termini e condizioni di un eventuale incarico.

Il San Nicola è stato inoltre riconosciuto come opera di «particolare carattere artistico» ed è tutelato dal diritto d’autore. Gli interventi di restyling devono quindi tenere conto del progetto originale e ottenere il via libera dell’architetto.