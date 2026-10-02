San Nicola di Bari, Renzo Piano apre al progetto di restyling da 250 milioni

Il progetto per il restyling dello stadio San Nicola di Bari entra in una fase importante. Lo studio Renzo Piano Building Workshop, che ha progettato l’impianto, ha infatti manifestato la propria disponibilità a collaborare al piano presentato da Stadio&Co, la società dell’imprenditore americano Alexander Gregory Vaughn. L’ investimento complessivo è pari a 250 milioni di euro.
«Una grande opportunità per l’intera città di Bari». Così ha commentato lo studio di Renzo Piano sul progetto, dimostrando interesse nell’approfondire l’incarico. A riportarlo è l’edizione di Bari de La Repubblica. La disponibilità è stata formalizzata attraverso una lettera inviata a Vaughn dopo un incontro nello studio di Piano. Nell’incontro l’imprenditore americano ha illustrato la propria visione per il rilancio del San Nicola. Il Renzo Piano Building Workshop ha quindi espresso l’intenzione di approfondire nei prossimi mesi termini e condizioni di un eventuale incarico.
Il San Nicola è stato inoltre riconosciuto come opera di «particolare carattere artistico» ed è tutelato dal diritto d’autore. Gli interventi di restyling devono quindi tenere conto del progetto originale e ottenere il via libera dell’architetto.
Il progetto per il nuovo San Nicola
La manifestazione di interesse di Stadio&Co prevede una concessione degli impianti per 99 anni e coinvolge non solo il San Nicola, ma anche lo stadio della Vittoria.
Per il San Nicola sono previsti diversi interventi, tra cui l’avvicinamento degli spalti al campo, l’adeguamento degli impianti tecnici e la realizzazione di nuove aree hospitality. L’obiettivo è intervenire sull’impianto mantenendo però gli elementi architettonici che caratterizzano il progetto di Renzo Piano. Inoltre, il rinnovamento dello stadio è necessario per rendere conforme la struttura alle regole UEFA, in occasione di EURO 2032.
Lo stadio della Vittoria avrebbe invece un ruolo anche durante i lavori al San Nicola, in quanto ospiterebbe le attività sportive necessarie nel periodo di lavori alo stadio principale. Nel progetto è inoltre previsto un nuovo utilizzo dell’impianto trasformandolo in una struttura polifunzionale.
Sul piano finanziario, l’operazione prevede un investimento complessivo di circa 250 milioni di euro. Una parte significativa del capitale privato arriverebbe da Sixth Street, fondo americano già coinvolto nei lavori di riqualificazione del Santiago Bernabéu di Madrid. Stadio&Co punta invece a ottenere circa 60 milioni di euro di risorse pubbliche, attraverso strumenti come la Zona economica speciale (Zes) e il credito sportivo.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 ottobre. Tra pochi giorni si riunirà quindi la conferenza dei servizi chiamata a esaminare la proposta. Durante l’incontro saranno presenti la Regione e la Soprintendenza, che dovranno esprimere i rispettivi pareri sul progetto.
I lavori sullo stadio San Nicola sono legati alla candidatura di Bari per Euro 2032, torneo che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. Il Comune ha infatti inserito la proposta di Stadio&Co nel dossier trasmesso alla Federcalcio per sostenere la candidatura della città a ospitare alcune partite della competizione. La FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite. Tra le città che restano in corsa c’è anche Bari.