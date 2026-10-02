Rivera all'attacco di Cardinale: «Il modo di fare calcio degli americani non lo capisco»

La grande bandiera del Milan aggiunge: «Loro vogliono utilizzare i loro soldi secondo la loro mentalità».

Di
Luca Cosentini
Governance
Onefootball
Gianni Rivera
Gianni Rivera (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Dal Festival dello Sport in corso a Trento la bandiera del Milan Gianni Rivera torna ad attaccare duramente le proprietà americane con particolare riferimento a quella del club rossonero, controllato dal fondo RedBird di Gerry Cardinale.

«Pensavo che gli americani giocassero solo a footbal che non è la stessa cosa del calcio italiano. Però da che mondo e mondo il denaro è quello che comanda, gli americani hanno tanti soldi e quindi non si preoccupano di non vincere».

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Rivera ha poi proseguito: «Loro vogliono utilizzare i loro soldi secondo la loro mentalità e questo è quello che sta capitando». E a domanda diretta su Cardinale il primo Pallone d’Oro italiano ha sentenziato: «Cardinale? Lui è il cardinale ma io sono il papa».

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.

Temi

Gerry Cardinale

Club

Milan