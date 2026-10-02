Rayo Vallecano-Cagliari, dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

L’amichevole rappresenta per Fabio Pisacane l’occasione di mantenere in condizione i giocatori rimasti a disposizione durante la pausa internazionale. Sono infatti diversi i rossoblù convocati dalle rispettive Nazionali, tra cui Alessandro Romano e Daniel Maldini con l’Italia.

Il Rayo milita nella Liga spagnola e ha raccolto 8 punti nelle prime sette giornate , con due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il Cagliari arriva invece alla sosta al quarto posto in Serie A , dopo aver conquistato quattro vittorie nelle prime cinque giornate.

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali porta il Cagliari in Spagna per un’amichevole internazionale contro il Rayo Vallecano . Il test è in programma sabato 3 ottobre alle ore 14.00 e si disputerà al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid , nell’ambito della decima edizione del Trofeo de Vallecas , competizione che torna dopo sette anni di assenza.

Rayo Vallecano-Cagliari, dove vederla in TV?

La domanda per i tifosi rossoblù è naturalmente dove vedere Rayo Vallecano-Cagliari in TV.

Al momento non è stata annunciata una diretta televisiva ufficiale in Italia per l’amichevole. Né il Cagliari né il Rayo Vallecano hanno indicato un broadcaster per la sfida, mentre le guide televisive aggiornate riportano ancora il canale come da confermare.

Rayo Vallecano-Cagliari, ci sarà lo streaming?

Al momento non è stata comunicata ufficialmente neppure una diretta streaming della partita in Italia.

La sfida sarà però aperta al pubblico. Il Rayo Vallecano ha previsto l’ingresso attraverso l’abbonamento stagionale per i propri abbonati, mentre il Cagliari ha comunicato che i biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria centrale dello stadio. Non è prevista la vendita online.

Salvo comunicazioni dell’ultima ora da parte dei due club, sarà quindi necessario attendere per sapere se il Trofeo de Vallecas sarà visibile anche dall’Italia.