Rapid Bucarest Genoa dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

I rossoblù di De Rossi scendono in campo anche in questa sosta per le nazionali.

Di
Luca Cosentini
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Daniele De Rossi (Photo by Getty Images/Getty Images)

Il Genoa torna in campo durante la lunga sosta per gli impegni delle nazionali. I rossoblù affrontano il Rapid Bucarest in un’amichevole internazionale in programma venerdì 2 ottobre alle ore 18 italiane, le 19 locali, al Rapid-Giulești Stadium di Bucarest.

La sfida rappresenta un appuntamento particolare anche per il rapporto esistente tra i due club. Rapid e Genoa si erano già affrontati nel 1938 nei quarti di finale della Coppa dell’Europa Centrale e tornano a sfidarsi 88 anni dopo, questa volta in un’amichevole. Entrambe le società sono inoltre di proprietà dell’imprenditore Dan Șucu.

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Rapid Bucarest-Genoa, dove vederla in TV?

La domanda principale per i tifosi rossoblù è naturalmente dove vedere Rapid Bucarest-Genoa in TV.

Al momento non risulta annunciata una diretta televisiva ufficiale in Italia per l’amichevole. Le informazioni disponibili confermano data, orario e sede della partita, ma non indicano un’emittente italiana che abbia comunicato la trasmissione del match.

Di conseguenza, salvo comunicazioni dell’ultima ora, non è possibile indicare un canale TV italiano sul quale seguire la partita.

Rapid Bucarest-Genoa, dove vederla in streaming?

Anche per quanto riguarda lo streaming di Rapid Bucarest-Genoa, al momento non è stata comunicata una piattaforma italiana ufficiale che trasmetterà la partita.

Il Genoa ha invece confermato l’appuntamento e tutte le informazioni relative alla trasferta dei propri tifosi, con la partita in programma al Rapid-Giulești Stadium.

Per chi non sarà a Bucarest, sarà quindi necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali del Genoa o del Rapid per conoscere un’eventuale diretta streaming.

A che ora si gioca Rapid Bucarest-Genoa?

Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 19 in Romania, corrispondenti alle 18.00 italiane.

Rapid Bucarest-Genoa

  • Data: venerdì 2 ottobre 2026
  • Orario: 18.00 italiane
  • Orario locale: 19.00
  • Stadio: Rapid-Giulești Stadium, Bucarest
  • Competizione: amichevole
  • TV: al momento non annunciata in Italia
  • Streaming: al momento non annunciato in Italia

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