Rapid Bucarest Genoa dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

Il Genoa torna in campo durante la lunga sosta per gli impegni delle nazionali. I rossoblù affrontano il Rapid Bucarest in un’amichevole internazionale in programma venerdì 2 ottobre alle ore 18 italiane, le 19 locali, al Rapid-Giulești Stadium di Bucarest.
La sfida rappresenta un appuntamento particolare anche per il rapporto esistente tra i due club. Rapid e Genoa si erano già affrontati nel 1938 nei quarti di finale della Coppa dell’Europa Centrale e tornano a sfidarsi 88 anni dopo, questa volta in un’amichevole. Entrambe le società sono inoltre di proprietà dell’imprenditore Dan Șucu.
Rapid Bucarest-Genoa, dove vederla in TV?
La domanda principale per i tifosi rossoblù è naturalmente dove vedere Rapid Bucarest-Genoa in TV.
Al momento non risulta annunciata una diretta televisiva ufficiale in Italia per l’amichevole. Le informazioni disponibili confermano data, orario e sede della partita, ma non indicano un’emittente italiana che abbia comunicato la trasmissione del match.
Di conseguenza, salvo comunicazioni dell’ultima ora, non è possibile indicare un canale TV italiano sul quale seguire la partita.
Rapid Bucarest-Genoa, dove vederla in streaming?
Anche per quanto riguarda lo streaming di Rapid Bucarest-Genoa, al momento non è stata comunicata una piattaforma italiana ufficiale che trasmetterà la partita.
Il Genoa ha invece confermato l’appuntamento e tutte le informazioni relative alla trasferta dei propri tifosi, con la partita in programma al Rapid-Giulești Stadium.
Per chi non sarà a Bucarest, sarà quindi necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali del Genoa o del Rapid per conoscere un’eventuale diretta streaming.
A che ora si gioca Rapid Bucarest-Genoa?
Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 19 in Romania, corrispondenti alle 18.00 italiane.
Rapid Bucarest-Genoa
- Data: venerdì 2 ottobre 2026
- Orario: 18.00 italiane
- Orario locale: 19.00
- Stadio: Rapid-Giulești Stadium, Bucarest
- Competizione: amichevole
- TV: al momento non annunciata in Italia
- Streaming: al momento non annunciato in Italia