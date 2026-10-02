Rapid Bucarest Genoa dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

Il Genoa torna in campo durante la lunga sosta per gli impegni delle nazionali. I rossoblù affrontano il Rapid Bucarest in un’amichevole internazionale in programma venerdì 2 ottobre alle ore 18 italiane, le 19 locali, al Rapid-Giulești Stadium di Bucarest.

La sfida rappresenta un appuntamento particolare anche per il rapporto esistente tra i due club. Rapid e Genoa si erano già affrontati nel 1938 nei quarti di finale della Coppa dell’Europa Centrale e tornano a sfidarsi 88 anni dopo, questa volta in un’amichevole. Entrambe le società sono inoltre di proprietà dell’imprenditore Dan Șucu.