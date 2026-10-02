Da una parte c’è la Polonia , che ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate dopo il pareggio contro la Bosnia e la sconfitta sul campo della Svezia. Dall’altra la Romania , ancora a zero di punti dopo le sconfitte contro Svezia e Bosnia.

La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con la terza giornata della fase a leghe. Venerdì 2 ottobre 2026 si affrontano infatti Polonia e Romania , nel match valido per il Gruppo 4 della Lega B . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro sulle reti generaliste italiane.

Gli spettatori potranno quindi seguire collegamenti, azioni principali e gol della partita all’interno della trasmissione che permette di seguire in contemporanea le varie sfide della serata.

Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, Polonia-Romania sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio , ma non come singola diretta integrale. L’incontro farà infatti parte della Diretta Gol delle ore 20.45.

Polonia-Romania dove vederla in streaming

Gli abbonati potranno seguire Polonia-Romania anche in diretta streaming. La partita sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di Sky.

L’appuntamento con Polonia-Romania è quindi fissato per venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20.45, con la sfida inserita nella Diretta Gol di Sky Sport Calcio e la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW.