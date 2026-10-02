Napoli e BPER lanciano la Carta del Centenario: edizione limitata da 1.926 esemplari

L’iniziativa rientra nel programma di celebrazioni per il Centenario della società campana e punta a rafforzare il rapporto tra il club e la propria community attraverso un prodotto dedicato ai tifosi, accompagnato da una serie di servizi e vantaggi. Per i primi 1.000 sottoscrittori è previsto uno speciale pack composto dalla carta, da una t-shirt celebrativa e da una spilla. I successivi titolari riceveranno invece il pack con la carta, mentre tra questi saranno estratti 100 tifosi che riceveranno anche la maglia celebrativa.

Il Napoli e BPER celebrano i cento anni del club azzurro con il lancio della Carta SSC Napoli Centenario , realizzata in metallo e prodotta in soli 1.926 esemplari numerati progressivamente , un richiamo diretto all’anno di fondazione della società partenopea.

Tra i benefit previsti figura anche un mese per seguire le partite del Napoli in tv, oltre a un pacchetto di servizi legati alla salute e al benessere. A questi si aggiunge un’iniziativa dedicata agli store ufficiali del club: chi sottoscriverà la carta tra il 1° e il 31 ottobre 2026 potrà beneficiare di un cashback del 20% sugli acquisti effettuati online e nei negozi fisici del Napoli, fino a un massimo complessivo di 50 euro, nell’ambito della promozione valida fino al 31 dicembre.

La carta potrà essere richiesta esclusivamente online attraverso il sito di BPER e avrà canone mensile pari a zero. Il progetto potrà inoltre essere ampliato nel corso del programma con nuove iniziative e opportunità riservate ai titolari della Carta SSC Napoli Centenario.

«Il Centenario rappresenta un momento irripetibile nella storia del Club e vogliamo che possa vivere anche attraverso prodotti capaci di creare un rapporto sempre più forte con i nostri tifosi», ha spiegato Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business del Napoli. «La Carta SSC Napoli Centenario nasce con questo obiettivo: soltanto 1.926 esemplari, un numero simbolico e legato alla nostra storia, accompagnati da servizi e vantaggi. Insieme a BPER abbiamo voluto realizzare un prodotto esclusivo, che rappresentasse un ulteriore passo nello sviluppo della partnership».

Sulla stessa linea Maurice Lisi, responsabile della Direzione Digital Business, Marketing e Payments di BPER, che ha sottolineato come la carta rappresenti «l’espressione concreta di una partnership solida e in continua evoluzione», con l’obiettivo di sviluppare ulteriori progetti e opportunità dedicate ai sostenitori azzurri.