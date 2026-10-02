Milan Padova dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali porta il Milan in campo per un’amichevole contro il Padova. Il test è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 11.30 e si disputerà al centro sportivo di Milanello.
La partita sarà giocata a porte chiuse, come confermato dal programma del Padova. L’amichevole rappresenta un’occasione per Rúben Amorim di mantenere in condizione i giocatori rimasti a Milanello durante la pausa internazionale.
Milan-Padova, dove vederla in TV?
La domanda più cercata dai tifosi rossoneri è naturalmente dove vedere Milan-Padova in TV.
Al momento non è stata annunciata una diretta televisiva ufficiale dell’amichevole. Il Milan, nel proprio palinsesto ufficiale relativo agli appuntamenti di ottobre, non indica infatti Milan-Padova tra gli eventi trasmessi.
Anche la pagina ufficiale del Milan dedicata alla programmazione televisiva delle partite non riporta il test contro il Padova tra gli incontri disponibili sui principali broadcaster.
Milan-Padova, ci sarà lo streaming?
Al momento non risulta comunicata ufficialmente neppure una diretta streaming gratuita della partita.
Il match si svolgerà a porte chiuse e, salvo eventuali comunicazioni dell’ultima ora da parte del Milan o del Padova, non sarà quindi possibile assistere alla partita direttamente a Milanello né è stata confermata una piattaforma per seguirla live.
Il Milan dispone di propri canali digitali e di Milan TV, il canale ufficiale del club, ma al momento non è stata annunciata una diretta di Milan-Padova. Milan TV è disponibile anche attraverso Sky e, in abbonamento, tramite DAZN e Amazon Prime Video Channels.
A che ora si gioca Milan-Padova?
Il calcio d’inizio dell’amichevole è fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 11.30.
Milan-Padova
- Data: venerdì 2 ottobre 2026
- Ore: 11.30
- Stadio: Centro sportivo di Milanello
- Tipo di partita: amichevole
- Ingresso: porte chiuse
- TV: non annunciata
- Streaming: non annunciato
Perché il Milan affronta il Padova?
Il test arriva nel corso di una sosta per le nazionali particolarmente lunga, determinata dall’accorpamento della finestra internazionale di settembre con quella di ottobre. Il Milan ha infatti diversi giocatori impegnati con le rispettive selezioni, mentre Amorim può utilizzare l’amichevole per lavorare con quelli rimasti a disposizione.
La sfida contro il Padova permette inoltre allo staff rossonero di mantenere il ritmo partita in vista della ripresa ufficiale. Il Milan tornerà infatti in campo in Serie A domenica 11 ottobre alle 18.00 sul campo del Sassuolo, mentre il successivo impegno europeo sarà contro il Salisburgo in Europa League il 15 ottobre.
Per i tifosi, dunque, l’appuntamento è fissato alle 11.30 di venerdì 2 ottobre, ma per quanto riguarda la possibilità di vedere Milan-Padova in diretta TV o streaming sarà necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali dell’ultima ora.