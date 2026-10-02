Milan Padova dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali porta il Milan in campo per un’amichevole contro il Padova . Il test è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 11.30 e si disputerà al centro sportivo di Milanello.

Milan-Padova, dove vederla in TV?

La domanda più cercata dai tifosi rossoneri è naturalmente dove vedere Milan-Padova in TV.

Al momento non è stata annunciata una diretta televisiva ufficiale dell’amichevole. Il Milan, nel proprio palinsesto ufficiale relativo agli appuntamenti di ottobre, non indica infatti Milan-Padova tra gli eventi trasmessi.

Anche la pagina ufficiale del Milan dedicata alla programmazione televisiva delle partite non riporta il test contro il Padova tra gli incontri disponibili sui principali broadcaster.

Milan-Padova, ci sarà lo streaming?

Al momento non risulta comunicata ufficialmente neppure una diretta streaming gratuita della partita.

Il match si svolgerà a porte chiuse e, salvo eventuali comunicazioni dell’ultima ora da parte del Milan o del Padova, non sarà quindi possibile assistere alla partita direttamente a Milanello né è stata confermata una piattaforma per seguirla live.

Il Milan dispone di propri canali digitali e di Milan TV, il canale ufficiale del club, ma al momento non è stata annunciata una diretta di Milan-Padova. Milan TV è disponibile anche attraverso Sky e, in abbonamento, tramite DAZN e Amazon Prime Video Channels.