Juventus Cremonese dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

Il test servirà a mantenere il ritmo partita e a valutare la condizione dei giocatori rimasti a disposizione di Luciano Spalletti durante la pausa internazionale. L’accesso al centro sportivo sarà riservato esclusivamente, su invito, a media e ospiti del club.

Juventus-Cremonese, dove vederla in TV?

La domanda è dove vedere Juventus-Cremonese in TV.

L’amichevole non è prevista su un tradizionale canale televisivo, ma la Juventus ha comunicato ufficialmente che la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita attraverso i propri canali digitali.

Non sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento a una pay TV per seguire il test dei bianconeri.

Juventus-Cremonese, dove vederla in streaming gratis?

La partita sarà visibile gratis in streaming su Juventus.com e sull’app ufficiale della Juventus. Per accedere alla diretta sarà sufficiente effettuare una registrazione gratuita creando un account personale, oppure effettuare il login se si è già registrati. La trasmissione sarà disponibile in tutti i territori.

Juventus-Cremonese in streaming gratis:

Piattaforma: Juventus.com

Juventus.com App: app ufficiale Juventus

app ufficiale Juventus Costo: gratuito

gratuito Registrazione: necessaria

necessaria Diretta: sì

sì Orario: venerdì 2 ottobre, ore 12.30

La Juventus ha inoltre comunicato che la partita sarà disponibile in replica su Juventus Play, il canale disponibile su Rakuten TV e sul canale 704 di LG TV, alle 16.00 e alle 20.00 di venerdì 2 ottobre.