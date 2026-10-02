Juventus Cremonese dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

I bianconeri di Spalletti scendono in campo anche in questa sosta per le nazionali.

Di
Luca Cosentini
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Luciano Spalletti (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La Juventus torna in campo durante la lunga sosta per gli impegni delle nazionali. I bianconeri affronteranno la Cremonese in un’amichevole in programma venerdì 2 ottobre alle ore 12.30 al Juventus Training Center.

Il test servirà a mantenere il ritmo partita e a valutare la condizione dei giocatori rimasti a disposizione di Luciano Spalletti durante la pausa internazionale. L’accesso al centro sportivo sarà riservato esclusivamente, su invito, a media e ospiti del club.

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Juventus-Cremonese, dove vederla in TV?

La domanda è dove vedere Juventus-Cremonese in TV.

L’amichevole non è prevista su un tradizionale canale televisivo, ma la Juventus ha comunicato ufficialmente che la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita attraverso i propri canali digitali.

Non sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento a una pay TV per seguire il test dei bianconeri.

Juventus-Cremonese, dove vederla in streaming gratis?

La partita sarà visibile gratis in streaming su Juventus.com e sull’app ufficiale della Juventus. Per accedere alla diretta sarà sufficiente effettuare una registrazione gratuita creando un account personale, oppure effettuare il login se si è già registrati. La trasmissione sarà disponibile in tutti i territori.

Juventus-Cremonese in streaming gratis:

  • Piattaforma: Juventus.com
  • App: app ufficiale Juventus
  • Costo: gratuito
  • Registrazione: necessaria
  • Diretta:
  • Orario: venerdì 2 ottobre, ore 12.30

La Juventus ha inoltre comunicato che la partita sarà disponibile in replica su Juventus Play, il canale disponibile su Rakuten TV e sul canale 704 di LG TV, alle 16.00 e alle 20.00 di venerdì 2 ottobre.

A che ora si gioca Juventus-Cremonese?

Il calcio d’inizio è fissato per le 12.30 di venerdì 2 ottobre 2026.

Juventus-Cremonese

  • Data: venerdì 2 ottobre 2026
  • Orario: 12.30
  • Stadio: Juventus Training Center
  • Competizione: amichevole
  • Ingresso: riservato a media e ospiti del club
  • TV: non prevista
  • Streaming: Juventus.com e app Juventus
  • Streaming: gratuito previa registrazione
  • Replica: Juventus Play alle 16.00 e alle 20.00

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