Juventus Cremonese dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

La Juventus torna in campo durante la lunga sosta per gli impegni delle nazionali. I bianconeri affronteranno la Cremonese in un’amichevole in programma venerdì 2 ottobre alle ore 12.30 al Juventus Training Center.
Il test servirà a mantenere il ritmo partita e a valutare la condizione dei giocatori rimasti a disposizione di Luciano Spalletti durante la pausa internazionale. L’accesso al centro sportivo sarà riservato esclusivamente, su invito, a media e ospiti del club.
Juventus-Cremonese, dove vederla in TV?
La domanda è dove vedere Juventus-Cremonese in TV.
L’amichevole non è prevista su un tradizionale canale televisivo, ma la Juventus ha comunicato ufficialmente che la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita attraverso i propri canali digitali.
Non sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento a una pay TV per seguire il test dei bianconeri.
Juventus-Cremonese, dove vederla in streaming gratis?
La partita sarà visibile gratis in streaming su Juventus.com e sull’app ufficiale della Juventus. Per accedere alla diretta sarà sufficiente effettuare una registrazione gratuita creando un account personale, oppure effettuare il login se si è già registrati. La trasmissione sarà disponibile in tutti i territori.
Juventus-Cremonese in streaming gratis:
- Piattaforma: Juventus.com
- App: app ufficiale Juventus
- Costo: gratuito
- Registrazione: necessaria
- Diretta: sì
- Orario: venerdì 2 ottobre, ore 12.30
La Juventus ha inoltre comunicato che la partita sarà disponibile in replica su Juventus Play, il canale disponibile su Rakuten TV e sul canale 704 di LG TV, alle 16.00 e alle 20.00 di venerdì 2 ottobre.
A che ora si gioca Juventus-Cremonese?
Il calcio d’inizio è fissato per le 12.30 di venerdì 2 ottobre 2026.
Juventus-Cremonese
- Data: venerdì 2 ottobre 2026
- Orario: 12.30
- Stadio: Juventus Training Center
- Competizione: amichevole
- Ingresso: riservato a media e ospiti del club
- TV: non prevista
- Streaming: Juventus.com e app Juventus
- Streaming: gratuito previa registrazione
- Replica: Juventus Play alle 16.00 e alle 20.00