Inter Lumezzane dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

La partita tra Inter e la formazione bresciana sarà giocata a porte chiuse , come confermato dal programma dell’Inter. L’amichevole rappresenta un’occasione per Chivu di mantenere in condizione i giocatori rimasti ad Appiano Gentile durante la pausa internazionale.

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali porta l’ Inter in campo per un’amichevole contro il Lumezzane . Il test è in programma sabato 3 ottobre alle ore 11.00 e si disputerà all’Inter Training Center di Appiano Gentile.all’Inter Training Center di Appiano Gentile. Il Lumezzane occupa attualmente il 10° posto nel Girone A di Serie C con 8 punti , frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle prime sette giornate.

Inter-Lumezzane, dove vederla in TV?

La domanda più cercata dai tifosi rossoneri è naturalmente dove vedere Inter-Lumezzane in TV.

Al momento non è stata annunciata una diretta televisiva ufficiale dell’amichevole. L’Inter, nel proprio palinsesto ufficiale relativo agli appuntamenti di ottobre, non indica infatti Inter-Lumezzane tra gli eventi trasmessi.

Anche la pagina ufficiale dell’Inter dedicata alla programmazione televisiva delle partite non riporta il test contro il Lumezzane tra gli incontri disponibili sui principali broadcaster.

Inter-Lumezzane, ci sarà lo streaming?

Al momento non risulta comunicata ufficialmente neppure una diretta streaming gratuita della partita.

Il match si svolgerà a porte chiuse e, salvo eventuali comunicazioni dell’ultima ora da parte dell’Inter o del Lumezzane, non sarà quindi possibile assistere alla partita direttamente all’Inter Training Center di Appiano Gentile né è stata confermata una piattaforma per seguirla live.

L’Inter dispone di propri canali digitali e di Inter TV, il canale ufficiale del club, ma al momento non è stata annunciata una diretta di Inter-Lumezzane. Inter TV è disponibile anche attraverso Sky e, in abbonamento, tramite DAZN e Amazon Prime Video Channels.