Inter Lumezzane dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali porta l’Inter in campo per un’amichevole contro il Lumezzane. Il test è in programma sabato 3 ottobre alle ore 11.00 e si disputerà all’Inter Training Center di Appiano Gentile.all’Inter Training Center di Appiano Gentile. Il Lumezzane occupa attualmente il 10° posto nel Girone A di Serie C con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle prime sette giornate.
La partita tra Inter e la formazione bresciana sarà giocata a porte chiuse, come confermato dal programma dell’Inter. L’amichevole rappresenta un’occasione per Chivu di mantenere in condizione i giocatori rimasti ad Appiano Gentile durante la pausa internazionale.
Inter-Lumezzane, dove vederla in TV?
La domanda più cercata dai tifosi rossoneri è naturalmente dove vedere Inter-Lumezzane in TV.
Al momento non è stata annunciata una diretta televisiva ufficiale dell’amichevole. L’Inter, nel proprio palinsesto ufficiale relativo agli appuntamenti di ottobre, non indica infatti Inter-Lumezzane tra gli eventi trasmessi.
Anche la pagina ufficiale dell’Inter dedicata alla programmazione televisiva delle partite non riporta il test contro il Lumezzane tra gli incontri disponibili sui principali broadcaster.
Inter-Lumezzane, ci sarà lo streaming?
Al momento non risulta comunicata ufficialmente neppure una diretta streaming gratuita della partita.
Il match si svolgerà a porte chiuse e, salvo eventuali comunicazioni dell’ultima ora da parte dell’Inter o del Lumezzane, non sarà quindi possibile assistere alla partita direttamente all’Inter Training Center di Appiano Gentile né è stata confermata una piattaforma per seguirla live.
L’Inter dispone di propri canali digitali e di Inter TV, il canale ufficiale del club, ma al momento non è stata annunciata una diretta di Inter-Lumezzane. Inter TV è disponibile anche attraverso Sky e, in abbonamento, tramite DAZN e Amazon Prime Video Channels.
A che ora si gioca Inter-Lumezzane?
Il calcio d’inizio dell’amichevole è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 11.00.
Inter-Lumezzane
- Data: sabato 3 ottobre 2026
- Ore: 11.00
- Stadio: Inter Training Center – Appiano Gentile
- Tipo di partita: amichevole
- Ingresso: porte chiuse
- TV: non annunciata
- Streaming: non annunciato
Perché l’Inter affronta il Lumezzane?
Il test arriva nel corso di una sosta per le nazionali particolarmente lunga, determinata dall’accorpamento della finestra internazionale di settembre con quella di ottobre. L’Inter ha infatti diversi giocatori impegnati con le rispettive selezioni, mentre Chivu può utilizzare l’amichevole per lavorare con quelli rimasti a disposizione.
La sfida contro il Lumezzane permette inoltre allo staff rossonero di mantenere il ritmo partita in vista della ripresa ufficiale. L’Inter tornerà infatti in campo in Serie A sabato 10 ottobre alle 18.00 a San Siro contro il Parma, mentre il successivo impegno europeo sarà contro il Brugge in Champions League il 13 ottobre.
Per i tifosi, dunque, l’appuntamento è fissato alle 11.00 di sabato 3 ottobre, ma per quanto riguarda la possibilità di vedere Inter-Lumezzane in diretta TV o streaming sarà necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali dell’ultima ora.