La NFL torna in Europa: Colts-Commanders in diretta in chiaro

La NFL torna protagonista in Europa e domenica 4 ottobre propone un appuntamento speciale anche per gli appassionati italiani. Indianapolis Colts-Washington Commanders, sfida della quarta giornata della regular season, si giocherà infatti a Londra e sarà trasmessa in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Il calcio d’inizio è fissato alle 15.30 italiane al Tottenham Hotspur Stadium, impianto che ospita il primo dei tre appuntamenti londinesi della NFL International Series 2026. La sfida è stata inserita dalla NFL nel calendario della Week 4.