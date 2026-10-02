La NFL torna in Europa: Colts-Commanders in diretta in chiaro

La NFL torna protagonista in Europa e domenica 4 ottobre propone un appuntamento speciale anche per gli appassionati italiani. Indianapolis Colts-Washington Commanders, sfida della quarta giornata della regular season, si giocherà infatti a Londra e sarà trasmessa in chiaro sul canale 20 di Mediaset.
Il calcio d’inizio è fissato alle 15.30 italiane al Tottenham Hotspur Stadium, impianto che ospita il primo dei tre appuntamenti londinesi della NFL International Series 2026. La sfida è stata inserita dalla NFL nel calendario della Week 4.
Quella tra Colts e Commanders sarà la prima delle tre partite NFL previste nel Regno Unito nel 2026. Dopo l’appuntamento del 4 ottobre, il Tottenham Hotspur Stadium ospiterà anche Philadelphia Eagles-Jacksonville Jaguars l’11 ottobre, mentre il 18 ottobre sarà Wembley a fare da teatro a Houston Texans-Jacksonville Jaguars.
Per la NFL si tratta di una delle nove partite internazionali previste nel corso della stagione 2026, distribuite in sette Paesi. Dopo l’appuntamento londinese, il calendario europeo proseguirà infatti con le partite di Parigi, Madrid e Monaco di Baviera.
La partita tra Colts e Commanders si inserisce in una strategia sempre più ampia della NFL fuori dagli Stati Uniti. Come detto, il calendario 2026 prevede nove gare internazionali in sette Paesi: Australia, Brasile, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Messico. Dal canto suo, Londra rimane uno dei mercati centrali di questa espansione. Il Tottenham Hotspur Stadium ospiterà due partite consecutive, mentre la terza gara inglese si giocherà a Wembley.