Dove vedere Francia Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Francia-Italia, match valido per la terza giornata della UEFA Nations League 2026/27, si terrà allo Stade de France di Parigi, il 2 ottobre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Come di consueto, le sfide della Nazionale saranno visibili sulla Rai e in particolare su Rai 1 con collegamento dalle 20.30 per il prepartita e il conseguente post gara con interviste e approfondimenti. Tutte le altre partite della Nations League 2026/27 andranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per quelli di NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, a trasmettere questa edizione della Nations League sarà la pay tv di Comcast, con il relativo servizio streaming Sky Go e la piattaforma satellite NOW.