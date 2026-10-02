Brest Monza dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali porta il Monza in campo per un’amichevole contro il Brest. Il test è in programma sabato 3 ottobre alle ore 18 e si disputerà allo Stade Francis-Le Blé di Brest.

Il Brest arriva alla sfida contro il Monza dopo le prime cinque giornate di Ligue 1. La formazione francese ha raccolto 5 punti, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, e occupa attualmente l’11° posto in classifica.