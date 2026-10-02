Brest Monza dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

La lunga sosta per gli impegni delle nazionali porta il Monza in campo per un’amichevole contro il Brest. Il test è in programma sabato 3 ottobre alle ore 18 e si disputerà allo Stade Francis-Le Blé di Brest.
Il Brest arriva alla sfida contro il Monza dopo le prime cinque giornate di Ligue 1. La formazione francese ha raccolto 5 punti, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, e occupa attualmente l’11° posto in classifica.
Brest-Monza, dove vederla in TV?
La domanda più cercata dai tifosi del Monza è naturalmente dove vedere Brest-Monza in TV e streaming.
Per l’amichevole contro il club francese è stata annunciata la possibilità di seguire la partita in diretta attraverso FanZone TV. La piattaforma trasmetterà l’incontro in modalità pay-per-view, con un costo di 5 euro per assistere alla singola gara.
Non è invece prevista, al momento, una diretta televisiva gratuita sui principali canali italiani. Gli spettatori potranno quindi seguire Brest-Monza in streaming acquistando l’accesso alla partita su FanZone TV.
Brest-Monza, ci sarà lo streaming?
La sfida tra Brest e Monza sarà disponibile anche in streaming. La partita verrà trasmessa da FanZone TV, che permette di acquistare la singola gara in modalità pay-per-view al costo di 5 euro.
Non è invece prevista, al momento, una diretta streaming gratuita sui principali canali italiani. Per seguire Brest-Monza sarà quindi necessario acquistare l’accesso alla partita attraverso la piattaforma FanZone TV.
A che ora si gioca Brest-Monza?
Il calcio d’inizio dell’amichevole è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 18.00.
Brest-Monza
- Data: sabato 3 ottobre 2026
- Ore: 18.00
- Stadio: Stade Francis-Le Blé
- Tipo di partita: amichevole
- TV: FanZone TV
- Streaming: FanZone TV, in modalità pay-per-view al costo di 5 euro
Perché il Monza affronta il Brest?
Il test arriva nel corso di una sosta per le nazionali particolarmente lunga, determinata dall’accorpamento della finestra internazionale di settembre con quella di ottobre. Il Monza che può sfruttare l’amichevole per mantenere il ritmo partita e permettere allo staff di lavorare sul gruppo rimasto a disposizione.
Il Monza tornerà infatti in campo in Serie A domenica 11 ottobre alle ore 15.00, sul campo della Lazio, allo Stadio Olimpico di Roma.
Per i tifosi, dunque, l’appuntamento è fissato alle 18.00 di sabato 3 ottobre, con Brest-Monza visibile in streaming su FanZone TV, attraverso la formula pay-per-view al costo di 5 euro.