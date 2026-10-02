La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con la terza giornata della fase a leghe. Venerdì 2 ottobre 2026 si affrontano infatti Bosnia e Svezia, nel match valido per il Gruppo 4 della Lega B. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.
Da una parte c’è la Svezia, che ha raccolto sei punti nelle prime due giornate grazie alle vittorie contro Romania e Polonia. Dall’altra la Bosnia, ancora imbattuta dopo il pareggio all’esordio contro la Polonia e il successo per 4-2 sul campo della Romania.
La partita avrà inoltre un significato particolare per la Bosnia: Edin Džeko giocherà infatti la sua ultima gara con la Nazionale, chiudendo una carriera internazionale iniziata nel 2007.
Bosnia-Svezia dove vederla in TV
Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, Bosnia-Svezia sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio, ma non come singola diretta integrale. L’incontro farà infatti parte della Diretta Gol delle ore 20.45.
Gli spettatori potranno quindi seguire collegamenti, azioni principali e gol della partita all’interno della trasmissione che permette di seguire in contemporanea le varie sfide della serata.
Non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro sulle reti generaliste italiane.
Bosnia-Svezia dove vederla in streaming
Gli abbonati potranno seguire Bosnia-Svezia anche in diretta streaming. La partita sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di Sky.
L’appuntamento con Bosnia-Svezia è quindi fissato per venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20.45, con la sfida inserita nella Diretta Gol di Sky Sport Calcio e la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW.