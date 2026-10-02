La partita avrà inoltre un significato particolare per la Bosnia: Edin Džeko giocherà infatti la sua ultima gara con la Nazionale, chiudendo una carriera internazionale iniziata nel 2007.

Da una parte c’è la Svezia , che ha raccolto sei punti nelle prime due giornate grazie alle vittorie contro Romania e Polonia. Dall’altra la Bosnia , ancora imbattuta dopo il pareggio all’esordio contro la Polonia e il successo per 4-2 sul campo della Romania.

La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con la terza giornata della fase a leghe. Venerdì 2 ottobre 2026 si affrontano infatti Bosnia e Svezia , nel match valido per il Gruppo 4 della Lega B . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro sulle reti generaliste italiane.

Gli spettatori potranno quindi seguire collegamenti, azioni principali e gol della partita all’interno della trasmissione che permette di seguire in contemporanea le varie sfide della serata.

Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, Bosnia-Svezia sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio , ma non come singola diretta integrale. L’incontro farà infatti parte della Diretta Gol delle ore 20.45.

Bosnia-Svezia dove vederla in streaming

Gli abbonati potranno seguire Bosnia-Svezia anche in diretta streaming. La partita sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di Sky.

L’appuntamento con Bosnia-Svezia è quindi fissato per venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20.45, con la sfida inserita nella Diretta Gol di Sky Sport Calcio e la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW.