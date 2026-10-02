La sfida assume un interesse particolare anche per il pubblico italiano, visto che Belgio e Turchia fanno parte dello stesso Gruppo 1 dell’Italia . Il risultato della gara potrà quindi avere un peso sulla classifica del girone , in vista del percorso degli Azzurri nella Nations League.

La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con la terza giornata della fase a leghe. Venerdì 2 ottobre 2026 si affrontano Belgio e Turchia , nel match valido per il Gruppo 1 della Lega A . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi .

La gara rappresenta una delle partite scelte da Sky per la trasmissione integrale nella terza giornata della competizione. La gara non sarà dunque trasmessa in chiaro.

La sfida tra Belgio e Turchia sarà trasmessa in diretta e integralmente su Sky Sport 251 , con collegamento per il calcio d’inizio delle ore 20.45 . La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Davide Polizzi .

Belgio-Tuchia dove vederla in streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, Belgio-Turchia sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), il servizio streaming di Sky.

L’appuntamento è dunque per venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 con diretta integrale su Sky Sport 251 e possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW.