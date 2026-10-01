La UEFA indagherà sul caso Negreira dopo la denuncia del Real Madrid

In una nota ufficiale diramata questo pomeriggio, il Real Madrid ha ribadito la gravità dei fatti al centro dell’indagine, sottolineandone gli effetti sull’integrità e credibilità della competizione. Il club ha sottolineato anche l’impatto sulla fiducia nel sistema arbitrale.

La conferma è arrivata con una comunicazione della UEFA, alla quale la squadra di Madrid ha risposto con un comunicato ufficiale. La documentazione inviata dal Real Madrid è ora nelle mani degli ispettori della Federcalcio europea, che dovranno esaminarla. Secondo quanto riportato da AS, il dossier presentato dal club madrileno comprende una quantità molto ampia di documenti e materiale relativo alla vicenda.

Arrivano nuovi aggiornamenti sul caso Negreira , una delle vicende più intricate degli ultimi anni. La UEFA ha confermato di aver ricevuto una denuncia presentata dal Real Madrid e ha comunicato che proseguirà l’indagine sui pagamenti effettuati dal Barcellona nei confronti di José María Enríquez Negreira , ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnolo.

Il Real Madrid ha infine confermato la propria disponibilità a collaborare con l’organismo europeo, confermando che continuerà a fare il possibile per chiarire la vicenda. «Il nostro club continuerà a collaborare attivamente con la UEFA e a intraprendere tutte le azioni a sua disposizione per fare luce su fatti che considera incompatibili con i principi di integrità, trasparenza e fair play che devono guidare il calcio europeo», conclude la nota.

Caso Negreira, che cosa è successo

Al centro della vicenda, come detto, ci sono i pagamenti effettuati dal Barcellona a società riconducibili a Enríquez Negreira, che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnolo. In particolare, il Barça ha pagato più di 8,4 milioni di euro nei 18 anni in cui il rapporto tra le parti è proseguito tra il 2001 e il 2018.

Il rapporto è durato per un arco temporale in cui sono stati presenti quattro presidenti: Joan Gaspart, Joan Laporta (al suo primo mandato), Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu. I pagamenti sono iniziati nel 2001 e sono proseguiti fino al 2018, con alcuni cambiamenti per quanto riguarda le società che hanno ricevuto i soldi. Il Barcellona ha sostenuto che le somme fossero legate a servizi di consulenza e relazioni tecniche sugli arbitri.

Il procedimento disciplinare era stato avviato dalla UEFA nel 2023. Nell’aprile dello stesso anno il presidente Aleksander Ceferin lo descrisse come una delle vicende più gravi nel mondo del calcio, «Non posso commentare direttamente per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente che se ne occupa. In secondo luogo, perché non ho trattato la questione nel dettaglio. Posso però dire una cosa. Mi sono informato e la situazione è estremamente grave. È una delle cose più gravi che io abbia mai visto nel calcio. A livello di Liga spagnola, naturalmente, la vicenda è prescritta e non può avere conseguenze sportive, ma i procedimenti sono in corso a livello della procura civile spagnola. Per quanto riguarda la UEFA, invece, non c’è nulla che sia prescritto».

Nei tre anni e mezzo trascorsi, la UEFA si è limitata ad attendere la risoluzione giudiziaria, ma la situazione è cambiata in seguito alle iniziative del Real Madrid. La documentazione inviata dal Real Madrid è ora esaminata nel dettaglio dall’ispettore designato per il caso, dopo che la UEFA ha ritenuto la questione sufficientemente grave da aprire un fascicolo.

Il passaggio successivo sarà quindi l’analisi delle prove e delle informazioni raccolte, oltre alle eventuali dichiarazioni delle parti coinvolte. Tra gli aspetti da tenere in considerazione c’è anche l’articolo 4 del regolamento UEFA, che prevede la possibilità di escludere una squadra dalle competizioni europee qualora venga accertato un tentativo di alterare o influenzare il risultato di una partita. La squadra catalana aveva rischiato di non partecipare alla Champions League 2023/24, proprio a causa del caso Negreira, ma l’indagine era stata poi sospesa, permettendo alla squadra di scendere in campo nella massima competizione europea.