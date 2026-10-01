Stadi che rigenerano, il viaggio alla ricerca di una nuova idea di impianto sportivo

Per oltre vent’anni in Italia si è parlato di nuovi stadi, spesso attraverso grandi progetti, rendering ambiziosi e iter amministrativi rimasti però lontani dalla realizzazione. Un ritardo, diventato cronico, se non addirittura strutturale, che ha finito per coinvolgere non soltanto i grandi centri urbani e i club di vertice, ma anche quella rete di impianti di provincia che rappresenta una parte fondamentale del sistema sportivo italiano.