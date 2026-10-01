Stadi che rigenerano, il viaggio alla ricerca di una nuova idea di impianto sportivo

Per oltre vent’anni in Italia si è parlato di nuovi stadi, spesso attraverso grandi progetti, rendering ambiziosi e iter amministrativi rimasti però lontani dalla realizzazione. Un ritardo, diventato cronico, se non addirittura strutturale, che ha finito per coinvolgere non soltanto i grandi centri urbani e i club di vertice, ma anche quella rete di impianti di provincia che rappresenta una parte fondamentale del sistema sportivo italiano.
Dalla fotografia degli impianti a una mappa di rigenerazione urbana
È proprio da questa geografia che è partito il viaggio di Stadi che rigenerano, la rubrica realizzata da Calcio e Finanza in collaborazione con Giovanna Mirabella, nata con l’obiettivo di osservare gli impianti nella loro dimensione attuale ma anche nelle loro potenzialità future: non più soltanto luoghi destinati alla partita, ma possibili elementi di rigenerazione urbana, capaci di mettere in relazione club, amministrazioni, attività economiche, tifosi e territorio.
La puntata conclusiva si concentra sul best case rappresentato da Arezzo e dal progetto del nuovo Stadio Città di Arezzo, coordinato dall’architetto Carlo Antonio Fayer, fondatore di M28 Studio, raccontato attraverso le parole dello stesso progettista (qui l’intervista completa) intervistato dal direttore di Calcio e Finanza, Luciano Mondellini.
Un progetto nel quale la dimensione sportiva rappresenta soltanto uno degli elementi di un intervento più ampio, costruito intorno alla necessità di rendere l’impianto vivo anche nei giorni nei quali non si gioca.
Quando lo stadio diventa un asset per il club e per il territorio
È un passaggio centrale nell’evoluzione del concetto stesso di stadio: la sostenibilità dell’investimento passa infatti dalla capacità di generare funzioni, attività e ricavi ulteriori rispetto a quelli legati alla partita, inserendo l’impianto all’interno di un sistema urbano più ampio.
Arezzo diventa così anche un osservatorio privilegiato sulla nuova normativa sugli stadi, che impone di affrontare il progetto non soltanto dal punto di vista architettonico, ma attraverso studi di fattibilità, sostenibilità economica, analisi del traffico e un percorso progettuale più strutturato.
Un cambio di paradigma che sposta il punto di partenza dal rendering alla concreta possibilità di realizzare e gestire l’opera.
È da qui che si chiude il viaggio di Stadi che rigenerano: dalla fotografia degli impianti italiani alla ricerca di una possibile nuova funzione per questi luoghi, nella quale lo stadio possa tornare a essere contemporaneamente un asset per il club, uno spazio per la comunità e un pezzo della città.