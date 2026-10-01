Roma verso una multa dalla UEFA per il FPF, ma resta lo spettro dell'esclusione dall'Europa

La Roma attende il giudizio della UEFA sui propri conti, dopo non aver rispettato il target di bilancio previsto dal settlement agreement siglato quattro anni fa con il massimo organismo calcistico europeo come conseguenza del mancato rispetto delle norme relative al Fair Play Finanziario. Il Club Financial Control Body dovrebbe pronunciarsi nel mese di novembre, con il club giallorosso che si prepara a una sanzione economica ma punta a evitare conseguenze più pesanti.

Il tema – secondo quanto riportato dall’edizione romana de La Repubblica – è stato affrontato anche nel corso dell’assemblea dei club europei a Copenaghen, dove il presidente della Roma Dan Friedkin ha avuto un breve colloquio con il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin. Oltre al dossier relativo al nuovo stadio, che avrebbe raccolto apprezzamenti, il confronto ha riguardato anche la situazione economico-finanziaria del club.