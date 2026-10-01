Roma verso una multa dalla UEFA per il FPF, ma resta lo spettro dell'esclusione dall'Europa

La Roma attende il giudizio della UEFA sui propri conti, dopo non aver rispettato il target di bilancio previsto dal settlement agreement siglato quattro anni fa con il massimo organismo calcistico europeo come conseguenza del mancato rispetto delle norme relative al Fair Play Finanziario. Il Club Financial Control Body dovrebbe pronunciarsi nel mese di novembre, con il club giallorosso che si prepara a una sanzione economica ma punta a evitare conseguenze più pesanti.
Il tema – secondo quanto riportato dall’edizione romana de La Repubblica – è stato affrontato anche nel corso dell’assemblea dei club europei a Copenaghen, dove il presidente della Roma Dan Friedkin ha avuto un breve colloquio con il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin. Oltre al dossier relativo al nuovo stadio, che avrebbe raccolto apprezzamenti, il confronto ha riguardato anche la situazione economico-finanziaria del club.
Friedkin avrebbe illustrato le ragioni che hanno portato al mancato rispetto degli obiettivi concordati, ribadendo come il riequilibrio dei conti rappresenti uno dei punti centrali del progetto della proprietà. La Roma ha fatto leva sul percorso di risanamento intrapreso negli ultimi anni, con perdite progressivamente ridotte, e sulle prospettive di crescita dei ricavi, in particolare attraverso una futura partecipazione alla Champions League e la realizzazione del nuovo stadio.
Sul mancato raggiungimento del target avrebbe inciso anche la strategia seguita nel corso dell’ultimo mercato estivo. La società ha infatti scelto di assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini, preservando il nucleo principale della rosa anziché ricorrere a operazioni in uscita prima della scadenza del 30 giugno.
Superato quel termine, i vertici giallorossi hanno intensificato i contatti con la UEFA nel tentativo di limitare le conseguenze della violazione. Lo scenario più probabile resta quello di una multa compresa tra 10 e 15 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi una limitazione nella composizione della rosa per le competizioni europee.
Non sarebbe tuttavia ancora del tutto escluso lo scenario più severo, quello di una possibile esclusione dalle coppe europee nella stagione 2027/28. Un’ipotesi che resta sullo sfondo, anche se dal confronto con Ceferin sarebbero arrivate rassicurazioni sulla possibilità di evitare la sanzione più pesante.