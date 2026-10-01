Una grana per la Premier: il presidente del City è protetto da immunità diplomatica

Al-Mubarak, alto funzionario di Abu Dhabi e presidente del City dal 2008, è stato inserito nel 2020 nell’elenco ufficiale britannico dei diplomatici autorizzati. Questo status conferisce automaticamente l’immunità da qualsiasi indagine penale e, nella maggior parte dei casi, protegge la persona anche da procedimenti civili sul territorio britannico. Ed è in questa categoria che rientra l’indagine avviata nel 2018 che riguarda il Manchester City e le sponsorizzazioni gonfiate dalla proprietà per aggirare le regole in sede di Fair Play Finanziario della Premier League. Modus operandi che è stato usato dal 2009 al 2018, come appurato dalla commissione indipendente a capo delle indagini appena concluse.

Se queste conclusioni fossero confermate – il City dal canto suo respinge ogni accusa ed è pronto a fare ricorso – potrebbero portare a ulteriori procedimenti legali. Tra questi potrebbe esserci un’azione civile da parte di altri club di Premier League che ritengono di aver subito un danno sul campo a causa delle condotte del City. Esiste inoltre la possibilità di indagini penali da parte del Serious Fraud Office, della polizia o di altre autorità, secondo alcuni avvocati non coinvolti nel procedimento.

Tornando alla posizione di Mubarak e alla sua immunità, al momento a suo carico non c’è nessuna accusa di illecito a titolo personale. E comunque il suo status diplomatico non viene ritenuto dal governo britannico una anomalia visto che si parla di uno dei più fidati consiglieri del presidente degli Emirati Arabi Uniti ed è anche amministratore delegato del fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, e dal 2006 presiede l’Executive Affairs Authority di Abu Dhabi, l’equivalente del Cabinet Office britannico. Inoltre, come confermato direttamente da una fonte al Financial Times, Mubarak «è responsabile diplomaticamente anche del dossier britannico, così come di quello cinese… ed è il principale collegamento con l’amministrazione statunitense».