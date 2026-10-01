Malagò e il caso tesseramento: il Coni ha tutti i pareri. Presto quelli della FIGC

La tensione tra le due istituzioni si è ulteriormente alzata dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale, in un contesto nel quale anche i rapporti tra Malagò e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si sono progressivamente irrigiditi. Al centro dello scontro c’è la regolarità della candidatura dell’attuale numero uno federale e, soprattutto, la valutazione della gravità dell’eventuale violazione commessa dalla FIGC.

La vicenda era stata riportata all’attenzione del Coni dal procuratore generale dello Sport Ugo Taucer. Pur avendo archiviato il procedimento nei confronti di Malagò, non tesserato alla data del presunto illecito e dunque non direttamente sanzionabile, Taucer ha sostenuto che il possesso di un valido tesseramento rappresenti un requisito necessario per la candidabilità e l’eleggibilità alla guida di una federazione.

Il nodo passa quindi dalla responsabilità degli organi federali che ammisero la candidatura. Sarà la Giunta del Coni a dover stabilire se quanto avvenuto possa configurare una «grave violazione dell’ordinamento sportivo», presupposto che potrebbe aprire la strada al commissariamento della Federcalcio.

Per arrivare alla decisione, Buonfiglio ha affidato la questione a quattro giuristi: Franco Scoca, Massimo Coccia, Luigi Medugno e Alberto Angeletti. I loro pareri sono ora arrivati al Coni e, secondo le indiscrezioni emerse, convergerebbero sulla necessità del tesseramento quale requisito per la candidatura.

Anche la FIGC si è però mossa sul piano giuridico, affidandosi a diversi esperti, in particolare nell’ambito del diritto amministrativo. I relativi pareri dovrebbero essere messi a disposizione della Giunta, chiamata così a valutare entrambe le ricostruzioni prima di assumere una decisione definitiva.