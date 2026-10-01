Inchiesta arbitri, la Procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi

La Procura federale della FIGC ha chiuso con l’archiviazione l’indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, nell’ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità nei rapporti all’interno della sala VAR di Lissone.

Il fascicolo della giustizia sportiva era stato aperto parallelamente agli approfondimenti condotti dalla Procura della Repubblica di Milano, che aveva avviato un’inchiesta sullo stesso filone. Anche il procedimento penale si era poi concluso con una richiesta di archiviazione, senza che gli accertamenti portassero a contestazioni nei confronti dell’ex responsabile degli arbitri.