Caso Malagò, convocata per il 6 ottobre la giunta sul commissariamento della FIGC

I quattro pareri del CONI saranno inviati ai componenti

Il passaggio del 6 ottobre rappresenterà dunque il momento decisivo di una vicenda che nelle ultime settimane ha alimentato forti tensioni tra CONI e FIGC. Al centro della discussione ci sarà la valutazione sulla gravità della violazione contestata alla Federazione in relazione all’ammissione della candidatura di Malagò nonostante il mancato tesseramento.

Buonfiglio ha ribadito che il CONI metterà a disposizione della Giunta tutta la documentazione raccolta, a partire dai quattro pareri giuridici richiesti dall’ente. «Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo i quattro pareri dei nostri giuristi ai presidenti delle federazioni», ha spiegato il numero uno del Comitato olimpico.

La documentazione sarà trasmessa anche a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Nazionale. «Faremo sì che la Giunta non possa assumere atteggiamenti personalistici andando al di fuori dell’ambito in cui dobbiamo decidere», ha sottolineato Buonfiglio.

Buonfiglio: «I quattro pareri sono granitici»

Il presidente del CONI ha utilizzato parole nette anche sulla consistenza delle valutazioni giuridiche raccolte dall’ente: «Noi siamo chiamati a decidere senza se e senza ma. Da pubblico ufficiale ho il dovere di documentare e questi quattro pareri sono granitici. Presenterò una relazione e saranno inviati i pareri affinché nessuno possa dire di non essere stato informato per tempo», ha aggiunto.

Buonfiglio ha inoltre detto di non avere «dubbi sul senso di responsabilità e di appartenenza al mondo sportivo» dei componenti chiamati a esprimersi sulla vicenda. La questione ruota ora attorno alla possibilità che quanto accaduto venga considerato una violazione sufficientemente grave da giustificare un intervento del CONI sugli organi della FIGC. Sarà dunque la Giunta del 6 ottobre a dover entrare nel merito del dossier e valutare anche lo scenario del commissariamento della Federcalcio.

«È necessario ripristinare l’etica e il rispetto delle regole – ha concluso Buonfiglio –. Abbiamo questo dovere perché ci riempiamo la bocca di questi valori, ma quando si entra in concreto non abbiamo il coraggio e la coerenza di applicarli». Alla riunione della Giunta farà poi seguito il Consiglio Nazionale del CONI, al quale verrà trasmessa la stessa documentazione predisposta per il caso Malagò.