Terza giornata di UEFA Nations League 2026/27 anche per Germania e Serbia, che giovedì 1° ottobre 2026 si affrontano nel match valido per il Gruppo 2 della Lega A. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45 all’Allianz Arena di Monaco. La Germania di Jürgen Klopp è chiamata a rialzarsi dopo un avvio complicato. L’esordio è partito il pareggio per 1-1 contro l’Olanda, mentre nella seconda giornata la nazionale tedesca è stata battuta in casa dalla Grecia per 1-0. La Germania rimane così con un solo punto dopo le prime due partite. Anche la Serbia arriva alla sfida di Monaco dopo due sconfitte consecutive: 2-1 contro la Grecia nella prima giornata e 2-1 contro l’Olanda nella seconda. La partita rappresenta quindi un appuntamento importante per entrambe le nazionali che sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione. La fase a leghe della Nations League 2026/27 si disputa tra settembre e novembre. Dopo la sfida con la Serbia, la Germania tornerà in campo già domenica 4 ottobre contro la Grecia, mentre affronterà nuovamente la Serbia a novembre.

Germania-Serbia dove vederla in TV La sfida Germania-Serbia sarà trasmessa in diretta e integralmente da Sky. L’appuntamento è sul canale Sky Sport Arena, con calcio d’inizio alle ore 20.45. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Antonio Nucera. Per Germania-Serbia non è prevista una trasmissione in chiaro sulle reti Mediaset, al contrario di Danimarca-Portogallo. La gara rientra invece nella programmazione dedicata da Sky alla Nations League, che prevede diverse partite trasmesse integralmente per ogni giornata, oltre alla formula Diretta Gol.