Dalla Nations League all’ultima sfida di Messi con l’Argentina: le Nazionali tra pay-tv e chiaro

La Nations League non sarà però l’unico appuntamento con le Nazionali nei prossimi giorni. Su Sky spazio per le amichevoli dell’ Argentina , con l’ultimo match di Lionel Messi con la Selección previsto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre contro il Benin. Dal suo debutto nel 2005, il fuoriclasse argentino ha conquistato la Copa América nel 2021 e nel 2024 , la Finalissima nel 2022 e soprattutto il Mondiale in Qatar nel 2022 , oltre a chiudere la sua esperienza internazionale con numerosi record personali.

La manifestazione sarà utile anche in ottica della prossima edizione dei campionati Europei. I risultati della Nations League determineranno infatti le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione a EURO 2028. Diventa dunque necessario per la nazionale di Roberto Mancini ottenere buoni risultati nel torneo per rimanere nella Lega A, in quanto darebbe all’Italia la certezza di essere teste di serie e di disputare un girone da quattro squadre anziché da cinque, con meno partite da giocare e meno rischi.

Continuano le sfide internazionali della Nations League. Dopo la vittoria dell’ Italia sulla Turchia , l’edizione 2026/27 torna in campo con la terza e la quarta giornata della competizione in programma da giovedì 1 ottobre, e fino a martedì 6 ottobre. L’Italia scenderà in campo venerdì 2 settembre contro la Francia di Zidane, una partita importante, che in seguito ad una sconfitta e una vittoria mostrerà il vero potenziale della Nazionale.

Da Mediaset a Sky: dove vedere le partite delle Nazionali

La nuova edizione sarà visibile in Italia sia su piattaforme a pagamento che in chiaro. Sky detiene i diritti della Nations League e trasmetterà le migliori partite tra le Nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le sfide delle Finals, anche in streaming su NOW. La pay-tv di Comcast trasmetterà inoltre alcune partite in chiaro su TV8. Per quanto riguarda l’amichevole contro il Benin, la partita sarà in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite dell’Italia saranno invece trasmesse in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Anche Mediaset proporrà alcune gare della competizione sui propri canali, in particolare le sfide più avvincenti dei Grupp 3 e 4 della Lega A. Le partite Mediaset saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ma quali sono tutte le partite della terza e della quarta giornata che saranno visibili per il pubblico italiano? Dove sarà trasmessa l’ultima partita di Lionel Messi? E dove si potranno seguire? Ecco il calendario completo, con orari e rispettivi canali.