La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con una delle sfide più attese della terza giornata. Giovedì 1° ottobre 2026 si affrontano infatti Danimarca e Portogallo, nel match valido per il Gruppo A della Lega A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. Una partita di grande richiamo anche per il pubblico italiano, considerando che sarà possibile seguire la sfida non soltanto attraverso la programmazione a pagamento di Sky, ma anche in diretta e in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. La sfida arriva inoltre dopo l’addio di Cristiano Ronaldo al ritiro del Portogallo. Il fuoriclasse portoghese ha lasciato il gruppo alla vigilia della partita, alimentando l’attenzione attorno alla situazione della Nazionale e al rapporto con il nuovo Ct Jorge Jesus.

Danimarca-Portogallo dove vederla in TV La sfida tra Danimarca e Portogallo sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 20, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Il match sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Massimo Marianella. La gara rappresenta una delle partite scelte da Sky per la trasmissione integrale nella terza giornata della competizione. La partita è inoltre trasmessa dai canali Mediaset, che proporranno alcune gare della competizione sui propri canali, in particolare le sfide più avvincenti dei Grupp 3 e 4 della Lega A.