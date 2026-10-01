Scontro totale Ronaldo-Portogallo: dalla panchina alla fuga dal ritiro, cosa è successo

Dalla titolarità con il Galles alla panchina con la Norvegia

Ronaldo aveva iniziato regolarmente la sosta con il Portogallo, partendo titolare nella vittoria contro il Galles, prima di essere sostituito al 67′. Tre giorni più tardi, però, contro la Norvegia lo scenario è completamente cambiato: Jesus ha scelto di non impiegarlo neppure a gara in corso.

Il caso ha iniziato a prendere forma già al termine della partita. Ronaldo, visibilmente contrariato, non si è unito ai compagni nel saluto ai tifosi portoghesi presenti sugli spalti. Jesus ha poi ammesso che il giocatore non era soddisfatto per essere stato mandato a scaldarsi senza entrare in campo, pur negando inizialmente l’esistenza di uno scontro vero e proprio.

Tre allenamenti saltati e le prime voci sulla rottura

Nei giorni successivi Ronaldo non ha partecipato alle normali sedute con il resto della squadra. Il capitano ha lavorato separatamente e ha finito per saltare tre allenamenti consecutivi, alimentando inevitabilmente le indiscrezioni su una frattura con il commissario tecnico. La Federazione e lo stesso Jesus hanno però sostenuto che non ci fosse stato alcun rifiuto di allenarsi da parte del giocatore.

Jesus ha spiegato che la gestione di Ronaldo rientrava nelle proprie scelte tecniche e che l’attaccante era consapevole di non essere destinato a partire titolare nelle successive gare della sosta. Una ricostruzione che, tuttavia, non è bastata a spegnere il caso.

Proença ha provato a ricucire lo strappo, ma Jesus ha tirato dritto

Con la tensione ormai evidente, è entrato in scena anche il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença, nel tentativo di evitare una rottura definitiva tra il giocatore simbolo della Nazionale e il nuovo commissario tecnico. Ronaldo e Jesus si sono confrontati direttamente e, almeno inizialmente, il colloquio aveva lasciato filtrare la possibilità di una ricomposizione. Il clima sembrava essersi rasserenato, ma la tregua è durata poco.

Il passaggio decisivo è arrivato con la conferenza stampa di Jorge Jesus alla vigilia della trasferta contro la Danimarca. Il commissario tecnico ha ribadito pubblicamente che la scelta di lasciare Ronaldo fuori contro la Norvegia era stata esclusivamente sua e che anche contro la Danimarca il titolare sarebbe stato Gonçalo Ramos.

«Se avrò bisogno di Ronaldo, entrerà. Se non ne avrò bisogno, non entrerà», ha spiegato Jesus, aggiungendo che nessun giocatore e nessun presidente avrebbe potuto modificare le proprie decisioni tecniche. Allo stesso tempo, il Ct continuava a negare l’esistenza di un vero incidente con il capitano. Jesus aveva inoltre assicurato che Ronaldo sarebbe tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo proprio quel pomeriggio.

Ronaldo lascia lo stadio mentre la squadra si allena

È invece accaduto l’esatto contrario. Poco dopo la conferenza stampa del commissario tecnico, Ronaldo ha lasciato il Parken Stadium di Copenaghen a bordo di un mezzo della Federazione mentre i compagni iniziavano la rifinitura. È stato il terzo allenamento consecutivo senza il capitano portoghese e, questa volta, il segnale della rottura è diventato inequivocabile.

Poco dopo è arrivata anche la comunicazione pubblica dello stesso Ronaldo. Il calciatore ha spiegato di avere preso la decisione dopo la conferenza stampa di Jesus e dopo un colloquio con Proença. «Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni», ha scritto Ronaldo.