Dal mercato ai rapporti con UEFA e Serie A: i poteri di Baccin da Ds dell'Inter

Cosa può fare Dario Baccin in autonomia

Accanto al mercato, la procura assegna però a Baccin anche una serie di poteri che può esercitare con firma libera e disgiunta, quindi senza la necessità della sottoscrizione di Marotta o di un altro procuratore.

È soprattutto qui che emerge il peso del dirigente nei rapporti istituzionali sportivi dell’Inter. Baccin può infatti rappresentare la società davanti alle diverse federazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, tra le quali vengono espressamente indicate FIFA, UEFA, EFC, FIGC e Lega Calcio Serie A, oltre agli altri organismi sportivi competenti.

In concreto, può sottoscrivere la documentazione necessaria per le licenze e per l’iscrizione alle competizioni, nazionali e internazionali, comprese quelle UEFA. Può inoltre firmare le liste dei calciatori da utilizzare nelle competizioni UEFA e nazionali. Non solo. Tra i poteri autonomi rientra anche la possibilità di sottoscrivere richieste, atti, istanze, ricorsi e appelli, oltre più in generale alla documentazione indirizzata alla giustizia sportiva.

Il quadro che emerge dai documenti ufficiali è quindi quello di un dirigente con un raggio d’azione molto ampio sul piano sportivo, ma inserito in un sistema di poteri e soglie economiche ben definite. Per le operazioni di mercato più rilevanti Baccin non dispone infatti di una firma autonoma: fino a 10 milioni di euro per singolo trasferimento deve agire insieme a Marotta o a un suo delegato, mentre per la fascia fino a 100mila euro può firmare con Benetti o Tarantino.

Sul versante istituzionale, invece, l’autonomia è decisamente maggiore: dalle iscrizioni alle competizioni alle liste UEFA, fino ai rapporti con FIFA, UEFA, FIGC e Serie A, Baccin può rappresentare direttamente l’Inter e sottoscrivere gli atti necessari. In questo senso, i poteri formalizzati dalla società fotografano un ruolo che va ben oltre la sola costruzione della rosa e comprende una parte significativa della gestione quotidiana dell’intera area sportiva.