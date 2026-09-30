Da Tevez a De Bruyne: il mercato da 1,4 miliardi del City con i finanziamenti mascherati

Il verdetto è arrivato: la Commissione indipendente della Premier League ha ritenuto il Manchester City responsabile di tutte le contestazioni legate alle violazioni delle norme finanziarie commesse tra le stagioni 2009/10 e 2017/18. Una decisione, resa ufficiale il 29 settembre, che mette fine a tre anni e mezzo di attesa dall’avvio del procedimento e riapre un dibattito destinato ad andare ben oltre le aule di tribunale: quale valore hanno i successi ottenuti dai Citizens in quegli anni? Secondo la Commissione, in quel periodo i proprietari avrebbero trasferito al club circa 830 milioni di sterline (970 milioni di euro al cambio attuale) presentandoli falsamente come ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni. Nello stesso arco temporale, il City ha investito oltre 1,2 miliardi di sterline sul mercato (1,4 miliardi di euro), portando in Inghilterra giocatori come Agüero, David Silva, Yaya Touré e De Bruyne, e ha conquistato sette trofei dopo un digiuno durato quasi mezzo secolo. Senza quelle risorse, la storia recente della Premier League sarebbe stata la stessa? Numeri alla mano, ecco il peso avuto dal mercato del City nell’era delle irregolarità.

Un mercato costruito anno dopo anno Il confronto stagione per stagione, basato sui dati di Transfermarkt analizzati dalla BBC, evidenzia un andamento tutt’altro che lineare. Nelle prime due estati dell’era Mansour il rapporto tra i fondi contestati e la spesa sul mercato risultava fortemente sbilanciato: 22,5 e 28,5 milioni di sterline di sponsorizzazioni irregolari a fronte di 126 e 157 milioni investiti su Tevez, Adebayor, Dzeko, Balotelli e Yaya Touré. Sono le stagioni in cui il club ha posto le basi della rosa, quando il contributo dei ricavi gonfiati aveva ancora un peso marginale. Il quadro cambia a partire dalla stagione 2011/12. I fondi versati dai proprietari sotto forma di sponsorizzazioni salgono a 70,75 milioni e successivamente superano i 100 milioni all’anno, mentre la spesa sul mercato rallenta. Tra il 2012/13 e il 2014/15 i milioni contestati (105,75, 111,5 e 107,2) risultano addirittura superiori a quelli spesi per i cartellini, rispettivamente 53, 99 e 88. Un segnale del fatto che in quella fase le risorse erano destinate soprattutto a sostenere il resto della struttura: stipendi, infrastrutture e costi operativi. L’ultima parte del periodo coincide invece con quella dei grandi investimenti. Nel 2015/16 il City spende 179 milioni (120,17 milioni gonfiati) per De Bruyne, Sterling, Otamendi e Delph, poi 185 milioni (129,59 milioni) nella stagione successiva per Stones, Sané, Gabriel Jesus e Gündogan. Il picco viene raggiunto nell’estate 2017, quando 272 milioni (134,73 milioni) vengono destinati a Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson e Danilo.