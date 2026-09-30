La chiusura a quota 1,70 euro riporta il titolo sui livelli di oltre dieci anni fa. Considerando la serie storica rettificata – che consente di tenere conto delle successive operazioni sul capitale, compreso il raggruppamento azionario effettuato nel 2024 – per trovare una chiusura inferiore a questa soglia bisogna risalire al 15 luglio 2016. La precisazione è importante perché negli ultimi dieci anni la struttura del capitale della Juventus è cambiata più volte e un confronto tra i prezzi nominali non rettificati sarebbe poco significativo.

I conti e il nuovo aumento di capitale

A pesare sulla seduta sono state soprattutto le indicazioni arrivate martedì sera. La Juventus sottoporrà infatti all’assemblea degli azionisti del prossimo 3 novembre la proposta di conferire al consiglio di amministrazione una delega per aumentare il capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro.

L’azionista di controllo Exor, titolare del 65,4% del capitale, ha confermato il proprio sostegno all’operazione e procederà immediatamente con un versamento da 60 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale. In caso di utilizzo integrale della delega, la quota di competenza della holding sarebbe nell’ordine dei 163,5 milioni.

Il club ha comunque precisato che i 250 milioni rappresentano un importo massimo. Sulla base delle attuali previsioni, le esigenze finanziarie per l’esercizio in corso e, in misura minore, per quello successivo vengono stimate nel 45-50% della delega, quindi indicativamente tra 112,5 e 125 milioni di euro. La nuova ricapitalizzazione arriva dopo una lunga serie di interventi da parte degli azionisti per un totale di quasi 1,5 miliardi di euro dal 2007.