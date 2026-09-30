Seduta pesante a Piazza Affari per la Juventus, all’indomani della pubblicazione dei conti dell’esercizio 2025/26 e dell’annuncio di un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro. Il titolo bianconero ha chiuso la giornata a 1,70 euro per azione (in calo dell’8,85% rispetto alla chiusura di ieri sera), tornando su livelli che non si vedevano da oltre dieci anni, con una capitalizzazione di mercato a quota 777 milioni di euro.
La reazione negativa del mercato è arrivata dopo che il club ha comunicato una perdita netta di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni della stagione precedente, insieme al nuovo intervento sul capitale. I ricavi e proventi dell’esercizio sono scesi a 474,7 milioni, dai 529,6 milioni del 2024/25. Nel corso della seduta il titolo è arrivato a perdere oltre il 15%, toccando un minimo intraday di 1,58 euro, prima di recuperare parzialmente terreno.
La chiusura a quota 1,70 euro riporta il titolo sui livelli di oltre dieci anni fa. Considerando la serie storica rettificata – che consente di tenere conto delle successive operazioni sul capitale, compreso il raggruppamento azionario effettuato nel 2024 – per trovare una chiusura inferiore a questa soglia bisogna risalire al 15 luglio 2016. La precisazione è importante perché negli ultimi dieci anni la struttura del capitale della Juventus è cambiata più volte e un confronto tra i prezzi nominali non rettificati sarebbe poco significativo.
I conti e il nuovo aumento di capitale
A pesare sulla seduta sono state soprattutto le indicazioni arrivate martedì sera. La Juventus sottoporrà infatti all’assemblea degli azionisti del prossimo 3 novembre la proposta di conferire al consiglio di amministrazione una delega per aumentare il capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro.
L’azionista di controllo Exor, titolare del 65,4% del capitale, ha confermato il proprio sostegno all’operazione e procederà immediatamente con un versamento da 60 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale. In caso di utilizzo integrale della delega, la quota di competenza della holding sarebbe nell’ordine dei 163,5 milioni.
Il club ha comunque precisato che i 250 milioni rappresentano un importo massimo. Sulla base delle attuali previsioni, le esigenze finanziarie per l’esercizio in corso e, in misura minore, per quello successivo vengono stimate nel 45-50% della delega, quindi indicativamente tra 112,5 e 125 milioni di euro. La nuova ricapitalizzazione arriva dopo una lunga serie di interventi da parte degli azionisti per un totale di quasi 1,5 miliardi di euro dal 2007.
Il mercato reagisce al nuovo fabbisogno finanziario
Il calo in Borsa riflette quindi la combinazione di due elementi: da una parte un altro esercizio chiuso in perdita, dall’altra la prospettiva di una nuova raccolta di capitale dagli azionisti. L’aumento di capitale, in particolare, può rappresentare un elemento di pressione sul titolo perché comporta l’emissione potenziale di nuove azioni. Per gli azionisti che non partecipassero all’operazione questo può determinare una diluizione della propria quota, mentre per il mercato l’annuncio segnala contemporaneamente la necessità del club di reperire nuove risorse per rafforzare la propria struttura patrimoniale.
La Juventus ha spiegato che il nuovo capitale servirà anche a sostenere la competitività sportiva, possibili interventi sugli asset immobiliari strategici – a partire dall’Allianz Stadium – e più in generale il percorso verso una maggiore sostenibilità economico-finanziaria. Per il titolo, tuttavia, la prima risposta degli investitori è stata netta: con la chiusura a 1,70 euro, la Juventus è tornata su valori che, sulla base della serie storica rettificata, non registrava dall’estate del 2016.