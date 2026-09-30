Il Verona presenta al Comune il nuovo stadio: progetto da 300 milioni e 30mila posti

L’ Hellas Verona ha presentato al Comune il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per la realizzazione del nuovo stadio cittadino, avviando formalmente il procedimento previsto dalla normativa italiana sugli impianti sportivi. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale stadio Bentegodi e la costruzione, sullo stesso sito, di un nuovo impianto multifunzionale da 30mila posti , per un investimento complessivo nell’ordine dei 300 milioni di euro .

L’obiettivo è realizzare un impianto conforme ai principali standard internazionali, con maggiore vicinanza tra spalti e terreno di gioco, piena accessibilità e una più ampia offerta di servizi hospitality. Il nuovo stadio dovrebbe inoltre essere utilizzato durante tutto l’anno, grazie alla presenza di ristoranti, spazi retail, aree per eventi aziendali, concerti, museo del club e visite all’impianto.

La proposta è stata sviluppata in coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune di Verona. Prima di individuare la soluzione definitiva sono state analizzate diverse alternative, tra cui il mantenimento dell’attuale Bentegodi, la sua riqualificazione e il trasferimento del progetto in un’altra zona della città. Secondo il club, la demolizione e ricostruzione sullo stesso sito rappresenta la soluzione con il miglior equilibrio tra fattibilità, tempi di realizzazione e benefici per il territorio.

Obiettivo EURO 2032 per Verona

Il cronoprogramma prevede il completamento del nuovo impianto per la stagione 2031/32, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e all’avanzamento delle successive fasi progettuali. Una tempistica che consentirebbe a Verona di mettere a disposizione una struttura idonea a ospitare partite di UEFA Euro 2032.

Per garantire la continuità dell’attività sportiva durante i circa tre anni di cantiere, il progetto prevede inoltre l’ampliamento temporaneo dell’attuale impianto Olivieri di via Sogare, dove il Verona potrebbe disputare le proprie gare casalinghe mentre saranno in corso i lavori al Bentegodi. L’intervento sull’area dovrebbe portare anche alla realizzazione di una rete di quattro campi da calcio, destinati nel lungo periodo alle squadre giovanili e femminili del club e, più in generale, al sistema sportivo cittadino.