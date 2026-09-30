Il film sarà disponibile da lunedì 5 ottobre , in esclusiva e in pay-per-view , su Sky Primafila on demand , DAZN e OneFootball . L’obiettivo è ripercorrere dall’interno il cammino dell’Inter nella stagione 2025/26, mostrando non soltanto i momenti decisivi delle partite, ma anche ciò che è accaduto lontano dal terreno di gioco.

La stagione 2025/26 dell’ Inter , culminata con la conquista del 21° Scudetto e della decima Coppa Italia , diventa un film evento. Si intitola “Solo Noi. Una stagione da Double” ed è una produzione di Inter Media House , realizzata con immagini inedite, interviste esclusive e il contributo diretto dei protagonisti dell’annata nerazzurra.

A guidare il racconto sarà la voce di Stefano Accorsi, che accompagnerà immagini e testimonianze di calciatori, allenatore, staff e top management. Il film punta così a costruire un racconto che alterna i passaggi più intimi della stagione ai momenti destinati a entrare nella storia del club, fino alle celebrazioni per la conquista dei due trofei.

Una stagione raccontata dall’interno

“Solo Noi. Una stagione da Double” offre infatti accessi privilegiati lungo tutto l’arco dell’annata, dall’attesa prima delle partite al lavoro quotidiano della squadra, passando per le notti decisive e per i festeggiamenti conclusivi. Il progetto nasce con l’intento di andare oltre il semplice racconto dei risultati sportivi, mostrando il percorso che ha portato l’Inter fino al Double e mettendo al centro sacrifici, emozioni e momenti vissuti dal gruppo nel corso della stagione. La produzione di Inter Media House si inserisce così nella strategia del club di valorizzare i propri contenuti originali e di raccontare direttamente ai tifosi i momenti più significativi della propria storia recente. Una stagione, due trofei e un racconto costruito attraverso le immagini e le voci di chi ha vissuto in prima persona il cammino dell’Inter: “Solo Noi. Una stagione da Double” sarà disponibile dal 5 ottobre sulle tre piattaforme.