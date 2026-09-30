Diana Bianchedi si è dimessa da Capodelegazione della Nazionale

«A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio, rassegno le mie dimissioni da Capodelegazione della Nazionale», ha scritto Bianchedi.

Diana Bianchedi si è dimessa dall’incarico di Capodelegazione della Nazionale italiana. La decisione è stata annunciata questa sera attraverso una lettera, arrivata poche ore dopo le dichiarazioni del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sulle tensioni interne alla Giunta del CONI. Bianchedi aveva assunto il ruolo con gli Azzurri nello scorso agosto.

Il riferimento è alle parole pronunciate dallo stesso Abodi a proposito del rapporto tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e i due vicepresidenti, Diana Bianchedi e Marco Di Paola. Il ministro aveva sottolineato che i vicepresidenti hanno «diritto e dovere di esprimere un’opinione», aggiungendo però che, qualora questa fosse «sempre contraria», dovrebbero valutare una scelta, considerando il rapporto fiduciario legato all’incarico.

Abodi aveva inoltre osservato che rapporti di questo tipo «normalmente non durano molto nel ruolo e nella funzione». Le dichiarazioni facevano seguito alle divergenze emerse nella Giunta CONI sul commissariamento della Federazione Italiana Pesistica. Bianchedi, vicepresidente vicario del CONI, ha motivato la propria scelta richiamando proprio il rapporto con le istituzioni sportive: «Una decisione maturata per il grande rispetto che ho del Coni, della sua Giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente».

L’ex campionessa olimpica di scherma ha quindi difeso il proprio operato: «Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione».

Alla base delle dimissioni c’è però anche la volontà di evitare che le polemiche possano coinvolgere direttamente la Nazionale. «Scelgo di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, al fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche», ha spiegato Bianchedi.

La dirigente ha infine rivolto un messaggio al gruppo azzurro: «Una squadra che ho trovato compatta, motivata, con grandi professionisti, a partire dal commissario tecnico, passando ai giocatori e a tutto lo staff. Li ringrazio per come mi hanno accolto e per le emozioni che pur in pochi giorni mi hanno fatto vivere. Ricordiamoci che lo sport è, e deve essere, primariamente questo. Tifiamo per questi ragazzi, se lo meritano».