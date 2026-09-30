Boom di ricavi per la UEFA: oltre 20 miliardi dalle coppe nei prossimi quattro anni

Un anno dopo il cambiamento di nome, si è tenuta a Copenaghen la 33ª Assemblea Generale dell’EFC (European Football Clubs). La parola d’ordine è stata unità, condividendo l’idea che il futuro del calcio europeo debba essere costruito sull’unità e sugli interessi collettivi. Su questo valore, infatti, verte il ritorno nell’associazione del Real Madrid, ultimo club ad aggregarsi dopo il caso Superlega quando l’organizzazione dei club portava il nome di ECA.
Nasser Al Khelaifi, attuale presidente dell’EFC, si è soffermato sulla partnership con la UEFA, che sta contribuendo a «far crescere le finanze del calcio per tutti; ogni squadra ha così la possibilità di vivere il proprio sogno europeo».
La joint venture EFC e UEFA UC3 è un modello di governance. Il calcio europeo è sempre più positivo e inclusivo, il che contribuisce a una crescita economica importante.
«Ogni anno i club hanno sempre più costi: stipendi, tasse, trasferte, stadi, assicurazioni, agenti – ha dichiarato Al Khelaifi. – Ecco perché sono orgoglioso che UC3 genererà oltre 20 miliardi di euro nel prossimo ciclo di 4 anni (oltre 5 miliardi di euro ogni stagione), un record nel calcio».
A questo si aggiungono i finanziamenti per i club che liberano i giocatori per le competizioni delle nazionali. A livello UEFA, attraverso il Club Benefits Programme – concordato tra UEFA ed EFC – vengono distribuiti 233 milioni per il periodo 2020-2024.
Inoltre, «circa 2 miliardi di euro saranno distribuiti nei prossimi 4 anni ai club che non partecipano alle competizioni europee e al calcio giovanile e femminile»: quello che il presidente dell’EFC ha definito «il più grande fondo di solidarietà nello sport mondiale».
I benefici
Per i club, EFC e UEFA lavorano su nuove idee nel digitale, tecnologia, calcio femminile, esperienza dei tifosi… Spesso le novità spaventano, come l’anticipare l’orario d’inizio della finale di Champions League: «un grande successo con un record di ascolti televisivi a livello globale (compreso +116% nell’Asia-Pacifico rispetto alla finale del 2025) e una migliore esperienza per i tifosi».
Inoltre, il team Advisory Services dell’EFC ha supportato oltre 1.000 casi in ambito legale, finanziario e di protezione del marchio ed è stata finalizzata la riforma dei regolamenti RSTP sui trasferimenti.
Benefici per i club anche manageriali, grazie a incontri formativi per i dirigenti, il primo programma di leadership esecutiva con la Harvard Business School, il nuovo programma ‘Women on Board’, formando oltre 150 future dirigenti donne del calcio di club.
EFC: apertura al cambiamento
Tutto si evolve, nulla resta uguale. Per questo è necessario andare avanti, abbracciare e promuovere il cambiamento. L’EFC di oggi non è l’ECA di ieri. Il presidente, nel suo discorso all’Assemblea, ha mostrato le modifiche.
Innanzitutto, a livello governance, è necessaria una modifica degli statuti, per avere un nuovo modello di rappresentanza:
«Ciò significherà che ogni membro – Ordinario e Associato; piccolo, medio e grande – avrà voce diretta in ogni decisione importante dell’EFC. Saremo più democratici che mai – attraverso il nostro Board, i Working Groups e i Comitati – ma senza perdere la nostra efficacia, il nostro equilibrio. Tutti i membri potranno rappresentare l’EFC nei comitati UEFA, FIFA e di altri organismi; e avremo una forte rappresentanza femminile garantita in tutte le divisioni all’interno del Board».
Una buona governance però non basta, occorre «dare a ogni club la possibilità di avere successo. Più benefici, più idee, più innovazioni. Il calcio cambia ogni giorno. I giovani vivono il calcio in modo diverso da come lo abbiamo vissuto molti di noi. Il rapporto tra sport, intrattenimento, media e tecnologia si sta evolvendo così rapidamente e l’EFC continuerà ad aiutare tutti i nostri membri ad adattarsi, crescere ed essere pronti per il futuro».
I club ormai non guardano solo il tessuto delle comunità locali, ma il mondo. L’impatto è globale. «L’EFC è diventata una rete e una piattaforma globale per consentire ai club di connettersi con chiunque, creando benefici per i club dentro e fuori dall’Europa». Per questo Nasser ha annunciato che «è il momento di creare i World Football Clubs: ogni club nel mondo merita di essere rappresentato; di avere una voce e una migliore possibilità di avere successo».
Unità, torniamo al tema iniziale. Per vincere c’è bisogno di dialogo, compromessi. C’è bisogno di tutti. Nasser Al-Khelaïfi, non a caso, definisce l’EFC squadra.