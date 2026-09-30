Boom di ricavi per la UEFA: oltre 20 miliardi dalle coppe nei prossimi quattro anni

Nasser Al Khelaifi, attuale presidente dell’EFC, si è soffermato sulla partnership con la UEFA , che sta contribuendo a « far crescere le finanze del calcio per tutti ; ogni squadra ha così la possibilità di vivere il proprio sogno europeo».

Un anno dopo il cambiamento di nome, si è tenuta a Copenaghen la 33ª Assemblea Generale dell’EFC (European Football Clubs). La parola d’ordine è stata unità, condividendo l’idea che il futuro del calcio europeo debba essere costruito sull’unità e sugli interessi collettivi. Su questo valore, infatti, verte il ritorno nell’associazione del Real Madrid , ultimo club ad aggregarsi dopo il caso Superlega quando l’organizzazione dei club portava il nome di ECA.

Inoltre, « circa 2 miliardi di euro saranno distribuiti nei prossimi 4 anni ai club che non partecipano alle competizioni europee e al calcio giovanile e femminile»: quello che il presidente dell’EFC ha definito «il più grande fondo di solidarietà nello sport mondiale».

«Ogni anno i club hanno sempre più costi: stipendi, tasse, trasferte, stadi, assicurazioni, agenti – ha dichiarato Al Khelaifi. – Ecco perché sono orgoglioso che UC3 genererà oltre 20 miliardi di euro nel prossimo ciclo di 4 anni (oltre 5 miliardi di euro ogni stagione), un record nel calcio».

La joint venture EFC e UEFA UC3 è un modello di governance. Il calcio europeo è sempre più positivo e inclusivo, il che contribuisce a una crescita economica importante.

I benefici

Per i club, EFC e UEFA lavorano su nuove idee nel digitale, tecnologia, calcio femminile, esperienza dei tifosi… Spesso le novità spaventano, come l’anticipare l’orario d’inizio della finale di Champions League: «un grande successo con un record di ascolti televisivi a livello globale (compreso +116% nell’Asia-Pacifico rispetto alla finale del 2025) e una migliore esperienza per i tifosi».

Inoltre, il team Advisory Services dell’EFC ha supportato oltre 1.000 casi in ambito legale, finanziario e di protezione del marchio ed è stata finalizzata la riforma dei regolamenti RSTP sui trasferimenti.

Benefici per i club anche manageriali, grazie a incontri formativi per i dirigenti, il primo programma di leadership esecutiva con la Harvard Business School, il nuovo programma ‘Women on Board’, formando oltre 150 future dirigenti donne del calcio di club.

EFC: apertura al cambiamento

Tutto si evolve, nulla resta uguale. Per questo è necessario andare avanti, abbracciare e promuovere il cambiamento. L’EFC di oggi non è l’ECA di ieri. Il presidente, nel suo discorso all’Assemblea, ha mostrato le modifiche.

Innanzitutto, a livello governance, è necessaria una modifica degli statuti, per avere un nuovo modello di rappresentanza:

«Ciò significherà che ogni membro – Ordinario e Associato; piccolo, medio e grande – avrà voce diretta in ogni decisione importante dell’EFC. Saremo più democratici che mai – attraverso il nostro Board, i Working Groups e i Comitati – ma senza perdere la nostra efficacia, il nostro equilibrio. Tutti i membri potranno rappresentare l’EFC nei comitati UEFA, FIFA e di altri organismi; e avremo una forte rappresentanza femminile garantita in tutte le divisioni all’interno del Board».

Una buona governance però non basta, occorre «dare a ogni club la possibilità di avere successo. Più benefici, più idee, più innovazioni. Il calcio cambia ogni giorno. I giovani vivono il calcio in modo diverso da come lo abbiamo vissuto molti di noi. Il rapporto tra sport, intrattenimento, media e tecnologia si sta evolvendo così rapidamente e l’EFC continuerà ad aiutare tutti i nostri membri ad adattarsi, crescere ed essere pronti per il futuro».

I club ormai non guardano solo il tessuto delle comunità locali, ma il mondo. L’impatto è globale. «L’EFC è diventata una rete e una piattaforma globale per consentire ai club di connettersi con chiunque, creando benefici per i club dentro e fuori dall’Europa». Per questo Nasser ha annunciato che «è il momento di creare i World Football Clubs: ogni club nel mondo merita di essere rappresentato; di avere una voce e una migliore possibilità di avere successo».

Unità, torniamo al tema iniziale. Per vincere c’è bisogno di dialogo, compromessi. C’è bisogno di tutti. Nasser Al-Khelaïfi, non a caso, definisce l’EFC squadra.