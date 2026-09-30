Dal tetto retrattile alla capienza: il Bologna dà il via libera al nuovo stadio in Fiera

Sempre più vicino il nuovo stadio del Bologna con la prima scadenza che è stata rispettata. Il club di Joey Saputo e BolognaFiere hanno dato il via libera al progetto e oggi il Comune del capoluogo emiliano invierà alla FIGC la comunicazione ufficiale con la volontà di proseguire il percorso per la realizzazione del nuovo stadio. A riportarlo è il Resto del Carlino. L’obiettivo è inserire Bologna tra le sette città che ospiteranno gli Europei 2032, così da poter accedere anche ai 25-30 milioni di euro di fondi stanziati dal Governo per gli impianti destinati alla manifestazione. La FIGC presenterà entro il 30 settembre alla UEFA la documentazione relativa agli stadi candidati a ospitare EURO 2032, rispettando così la deadline fissata al 1° ottobre.

La comunicazione alla Federazione sarà ancora preliminare, ma permetterà di definire i principali elementi del progetto. Il nuovo stadio dovrebbe sorgere sui terreni della fiera, tra la linea ferroviaria e l’autostrada e non ospiterà solo eventi calcistici. Il nuovo impianto dovrebbe essere in grado di ospitare anche concerti, fiere, ed altri eventi come la Coppa Davis. Tutto ciò aumenterebbe la possibilità di utilizzo durante l’anno. Inoltre, il progetto prevede un tetto retrattile, come al Santiago Bernabéu di Madrid, per ospitare eventi indipendentemente dalle condizioni climatiche e meteorologiche. La capienza prevista sarebbe di circa 34-35mila posti per le partite, quindi superiore ai 30mila richiesti per gli Europei, mentre per i concerti si potrebbe arrivare a 42-45mila spettatori. Proprio per rendere lo stadio il più multifunzionale possibile verrebbe installato un sistema di campo in erba estraibile, come quello utilizzato dallo Schalke 04, che permetterebbe di trasformare più facilmente la struttura. Le nuove caratteristiche progettuali potrebbero portare il costo complessivo dai 280 milioni inizialmente previsti fino a circa 300 milioni di euro. Al primo progetto tecnico stanno lavorando lo studio dell’ingegnere Massimo Majowiecki e lo studio Shesa, specializzato in impiantistica sportiva e guidato dall’architetto Eloy Suárez, che ha già collaborato con Majowiecki anche per lo Juventus Stadium.