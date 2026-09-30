La Juve verso 1,5 miliardi di aumenti di capitale dal 2007: da Exor quasi un miliardo

La Juventus prepara un nuovo intervento sul capitale. Il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha infatti deciso di sottoporre all’Assemblea degli azionisti del prossimo 3 novembre 2026 una delega per un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro, da realizzare in una o più tranche. L’operazione si aggiunge ai numerosi rafforzamenti patrimoniali effettuati dal club bianconero negli ultimi vent’anni e in particolare dal 2019. Se la nuova delega fosse utilizzata integralmente, dal 2007 a oggi la Juventus arriverebbe ad avere deliberato o realizzato aumenti di capitale per quasi 1,5 miliardi di euro. Una quota molto significativa delle risorse è stata garantita nel tempo dalla famiglia Agnelli-Elkann prima attraverso IFIL (Istituto Finanziario Industriale Laniero, storica società d’investimento italiana controllata dalla famiglia Agnelli tramite l’IFI) e poi tramite Exor, azionista di controllo del club con una quota di oltre il 65%.

Juventus, gli aumenti di capitale dal 2007 Il primo intervento del periodo risale proprio al 2007, quando l’Assemblea approvò un aumento di capitale da 104,8 milioni di euro per finanziare il piano di sviluppo di medio termine e sostenere il rilancio sportivo, commerciale e patrimoniale della società dopo la retrocessione in Serie B. L’operazione fu integralmente sottoscritta e IFIL investì 62,9 milioni di euro per la propria quota. Quattro anni più tardi fu la volta dell’aumento da 120 milioni di euro, approvato nel 2011 e completato all’inizio del 2012. L’operazione serviva a coprire la perdita dell’esercizio 2010/11 e a finanziare il piano di sviluppo 2011/12-2015/16, con particolare attenzione al rinnovamento della prima squadra, al settore giovanile e al rafforzamento patrimoniale. Exor versò 72 milioni, corrispondenti alla quota del 60% allora detenuta nella Juventus. Successivamente acquistò anche diritti rimasti sul mercato, sottoscrivendo ulteriori azioni per circa 5,6 milioni. Dopo alcuni anni senza nuove ricapitalizzazioni, dal 2019 gli interventi sono diventati molto più frequenti. In particolare: 300 milioni di euro nell’esercizio 2019/20;

nell’esercizio 2019/20; 400 milioni nel 2021/22;

nel 2021/22; 200 milioni nel 2023/24;

nel 2023/24; 98 milioni nel novembre 2025;

nel novembre 2025; fino a 250 milioni con la nuova operazione annunciata nel settembre 2026. I quattro aumenti completati tra il 2019 e il 2025 hanno portato complessivamente nelle casse della Juventus circa 998 milioni di euro. Considerando anche le operazioni del 2007 e del 2011, gli aumenti già completati dal club ammontano quindi a circa 1,22 miliardi di euro. Con l’utilizzo integrale della nuova delega da 250 milioni, il totale potenziale salirebbe a circa 1,47 miliardi. Juventus, quanto ha versato Exor negli aumenti di capitale Il ruolo di Exor è stato centrale soprattutto nelle ricapitalizzazioni più recenti. Tra il 2019 e il 2025, la holding ha investito complessivamente circa 638 milioni di euro negli aumenti di capitale della Juventus: 191 milioni nell’operazione 2019/20;

nell’operazione 2019/20; 255 milioni nel 2021/22;

nel 2021/22; 128 milioni nel 2023/24;

nel 2023/24; circa 64 milioni nell’aumento del 2025. A questi importi vanno aggiunti i 62,9 milioni versati da IFIL nel 2007 e almeno 72 milioni relativi alla quota ordinaria dell’aumento del 2011. Considerando questi interventi, il sostegno della controllante attraverso le sole ricapitalizzazioni arriva già a circa 773 milioni di euro dal 2007, senza considerare gli ulteriori 5,6 milioni investiti nel 2012 attraverso l’acquisto e l’esercizio di diritti di opzione.