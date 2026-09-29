La UEFA paga i club per la Nations League 2024/25: in arrivo oltre 31 milioni in totale

I pagamenti fanno parte dei 104 milioni di euro complessivi destinati ai club che cedono i giocatori alle Nazionali per le edizioni 2024/25 e 2026/27 della UEFA Nations League e per le qualificazioni agli Europei del 2028 che si svolgeranno in Regno Unito e Irlanda. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto alla precedente edizione.

La Nations League non porta ricavi soltanto alle federazioni nazionali. A guadagnare dalla competizione – seppur in misura inferiore – sono anche le società che mettono a disposizione i propri calciatori per il torneo. I primi pagamenti nell’ambito del UEFA Club Benefits Programme saranno effettuati questa settimana e riguarderanno l’edizione 2024/25 della competizione, con circa 31,5 milioni di euro distribuiti a 611 club appartenenti a tutte le federazioni membri della UEFA.

Come dichiarato dal presidente UEFA Aleksander Čeferin, «il Club Support Programme riconosce il contributo essenziale che i club apportano al successo del calcio delle nazionali. Attraverso questo programma distribuiamo una parte dei ricavi di UEFA EURO e della UEFA Nations League ai club di tutta Europa, sia professionistici che dilettantistici, riconoscendo il loro ruolo nello sviluppo dei giocatori e nella loro disponibilità per gli impegni con le nazionali. Quando il calcio cresce, tutti ne traggono beneficio».

Il programma ha coinvolto per l’edizione 2024/25 della Nations League ben 611 club di tutte le federazioni membri della UEFA , compresi diversi club dilettantistici. A ricevere il compenso complessivo più elevato sarà l’ RB Leipzig , con circa 353.000 euro per aver messo a disposizione 16 dei suoi giocatori. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il dettaglio per ogni club sarà disponibile al termine del ciclo e dunque dopo le qualificazioni a EURO 2028.

Come già ripotato da Calcio e Finanza , in base al programma, i club ricevono un compenso per giocatore e per partita , con una quota di 3.845 euro per ogni presenza di un calciatore idoneo inserito nella distinta della nazionale nelle partite di Nations League e delle qualificazioni europee. Il contributo sale così rispetto ai 3.659 euro riconosciuti nel precedente ciclo. Per EURO 2028, invece, il compenso sarà calcolato per giocatore e per giorno .

Ad esprimesi sulla questione è stato anche Nasser Al-Khelaïfi. Il presidente dell’European Football Clubs (EFC) ha sottolineato l’importanza del programma di benefici per i club: «Il Club Benefits Programme è una parte molto importante della partnership strategica tra UEFA ed EFC. La sua portata e il suo impatto sono evidenti: più di 600 club di ogni dimensione beneficeranno di questo primo pagamento. Il programma riconosce il contributo fondamentale che i club apportano al calcio internazionale, sviluppando i giocatori e mettendoli a disposizione delle rispettive nazionali. Siamo molto soddisfatti di poter continuare a rafforzare questo legame fondamentale tra il calcio dei club e quello delle nazionali».

L’attuale ciclo del Club Benefits Programme, legato a UEFA EURO 2028, prevede una distribuzione complessiva di 244 milioni di euro, compresi i 4 milioni di euro rimasti dal programma UEFA EURO 2024: 240 milioni previsti dagli accordi con European Football Clubs, l’ex ECA, ai quali si aggiungono 4 milioni rimasti disponibili dal precedente ciclo. Di questi, 104 milioni saranno distribuiti ai club per la Nations League 2024/25 e 2026/27 e per le qualificazioni agli Europei 2028, mentre altri 140 milioni saranno destinati alle società che metteranno i propri giocatori a disposizione per la fase finale di EURO 2028.