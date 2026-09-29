Designazioni, esami e favori: dentro lo scandalo arbitrale in Turchia

Tra i nomi coinvolti c’è quello di Ferhat Gundogdu , presidente del Comitato centrale arbitrale della Federazione calcistica turca (Tff), il Mhk. Con lui sono stati fermati Ferdi Karadoruk , presidente dell’Associazione degli arbitri in attività della Tff, Ahmet Sahin , ex vicepresidente del Mhk, e Yunus Yldrm , ex componente dello stesso comitato. L’operazione ha inoltre coinvolto Sebahattin Sahin , responsabile della formazione della Tff e funzionario federale, Alican Saglar , dirigente della sezione di Istanbul dell’Associazione turca di arbitri e osservatori, ed Emre Kosif , presidente del Comitato arbitrale provinciale di Istanbul.

La Turchia torna al centro delle polemiche per il funzionamento del proprio sistema arbitrale. A poche ore dalla sconfitta contro l’Italia, arrivano novità sull’inchiesta che coinvolge direttamente alcuni dei vertici dell’organizzazione degli arbitri . Sette persone sono state fermate nell’ambito di un’operazione condotta dalle autorità turche a Istanbul, Ankara, Elazig e Manisa. L’indagine riguarda presunte interferenze nelle designazioni arbitrali, nelle classifiche, negli esami e nella gestione degli ufficiali di gara.

L’inchiesta sul sistema arbitrale

Secondo le autorità, gli investigatori stanno verificando delle possibili interferenze in diversi passaggi del sistema arbitrale turco. Sotto analisi ci sono le classificazioni degli arbitri, le designazioni per le partite, le valutazioni, i punteggi e le nomine. Un altro aspetto dell’inchiesta riguarda gli esami regolamentari sostenuti dagli arbitri. Gli investigatori stanno cercando di verificare se, in alcuni casi, possano essere state modificate le domande, le valutazioni o i risultati ottenuti dai candidati.

Il ministro della Giustizia turco, Akin Gurlek, ha spiegato che l’operazione è partita dopo una valutazione degli elementi raccolti durante le indagini. Le autorità hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e negli uffici delle persone coinvolte. Gli investigatori hanno inoltre preso in considerazione materiale proveniente da più fonti: ricerche open source, documentazione del Consiglio investigativo turco per i crimini finanziari, dati sul traffico telefonico, testimonianze di denuncianti e persone informate sui fatti e perizie tecniche.

Una parte importante dell’indagine riguarda i rapporti tra Gundogdu, altri arbitri, osservatori e componenti del Mhk. L’obiettivo è capire se queste relazioni abbiano potuto influenzare le decisioni sulle classificazioni e sulle designazioni.

Gurlek ha sottolineato che nessun ruolo all’interno del calcio può avere un trattamento diverso davanti alla legge. Il ministro ha inoltre riconosciuto la crescente preoccupazione dei tifosi sulla trasparenza e credibilità del sistema arbitrale. «Continueremo con determinazione la nostra lotta per un calcio pulito», ha dichiarato, ribadendo la necessità di chiarire le accuse e di individuare eventuali responsabilità.