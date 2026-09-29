Il City risponde alla Premier: «Procedimento ancora in corso. Parere commissione non affidabile»

« Il Club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni in relazione a questo caso. Il Club sarà pertanto inflessibile e, ove necessario, proattivo, in tutti gli opportuni procedimenti normativi e giudiziari», si legge nella nota ufficiale dei Cityzens.

Nel pomeriggio odierno la Premier League ha confermato il verdetto della Commissione indipendente sul caso Manchester City . E la risposta del club inglese non si è fatta attendere.

«Il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi che devono ancora essere completati. Il Manchester City FC perseguirà ora le possibilità di ricorso a sua disposizione, sulla base del fatto che il parere contiene chiari errori sostanziali di diritto, di principio e di fatto, e non è affidabile.

Il Club ha rispettato diligentemente il giusto processo per otto anni, sulla base del presupposto che il Consiglio e l’organo esecutivo della Premier League avrebbero agito come un’autorità di regolamentazione indipendente, imparziale e obiettiva, libera da influenze di parte. Il Club è ovviamente limitato nella possibilità di fornire ulteriori dichiarazioni fino a quando tutti i procedimenti futuri non saranno conclusi», conclude il comunicato ufficiale del Manchester City.