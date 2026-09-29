La Procura rinuncia alla richiesta di fallimento del Bari

Per l’Ufficio del pubblico ministero, l’atto di sostegno finanziario della società del 24 settembre 2026 « recepisce, nella sostanza e nella forma , le condizioni indicate dall’Ufficio». L’udienza per decidere sul fallimento e sulla nomina di un curatore era fissata, dinanzi al Tribunale civile di Bari, per il 1° ottobre.

Nel dettaglio la difesa del club aveva sottolineato come la rinuncia a 15 milioni di crediti e la disponibilità a immettere ulteriori risorse finanziarie, certificate nel bilancio approvato a fine agosto e accompagnato da una perizia di Elbano De Nuccio, «è la garanzia del mantenimento dell’integrità patrimoniale».

Altre rassicurazioni sul futuro verrebbero dagli investimenti fatti per i nuovi giocatori: «950mila euro per allestire una squadra in grado di conseguire tempestivamente il ritorno in B». E poi, secondo la memoria difensiva, il fatto che tali tesseramenti siano stati ottenuti tramite fideiussioni di Unicredit. Inoltre, la FIGC ha acconsentito all’iscrizione al campionato, anche dopo aver esaminato le doglianze della Procura, mentre la Covisoc ha riscontrato «il rispetto dei criteri legali, economico-finanziari, infrastrutturali organizzativi e sportivi, richiesti per il rilascio della licenza».