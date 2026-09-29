La Premier ufficializza le violazioni del City: un miliardo tra ricavi gonfiati e costi ridotti

La Premier League ha ufficializzato il verdetto della Commissione indipendente sul caso Manchester City, confermando la responsabilità del club per tutte le contestazioni relative alle gravi violazioni delle regole finanziarie nel periodo compreso tra le stagioni 2009/10 e 2017/18, oltre che per la maggior parte delle accuse legate alla mancata collaborazione con l’indagine. Il dato più rilevante riguarda la dimensione economica delle operazioni contestate. Secondo la Commissione, il Manchester City avrebbe infatti fatto ricorso a una serie di accordi commerciali fittizi con sponsor e partner per rappresentare in maniera non corretta la reale struttura dei ricavi e dei costi del club.

Bilanci non corretti In particolare, alcune società sponsor avrebbero versato soltanto una parte delle somme formalmente indicate nei contratti, mentre il resto sarebbe stato finanziato da Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), all’epoca proprietaria del club. La Commissione ha inoltre individuato ulteriori accordi utilizzati per ridurre contabilmente i costi operativi e una struttura circolare legata a Fordham, società che aveva acquistato i diritti d’immagine dei calciatori del City. Nel complesso, questi meccanismi avrebbero consentito al club di gonfiare i ricavi e ridurre i costi per oltre 900 milioni di sterline, una cifra che al cambio attuale si avvicina a un miliardo di euro. L’obiettivo, secondo quanto stabilito dalla Commissione, era quello di apparire conforme ai limiti finanziari previsti dai regolamenti del calcio inglese ed europeo. La Commissione ha concluso che il club abbia così presentato bilanci non corretti, nascondendo la reale situazione finanziaria sia ai revisori sia agli organismi di controllo. Nella decisione si legge che il City avrebbe «chiaramente voluto aggirare le regole della Premier League». Se tutti gli accordi fossero stati contabilizzati correttamente, sempre secondo la Commissione, il Manchester City avrebbe superato in misura significativa sia i limiti delle Profitability and Sustainability Rules della Premier League, sia quelli previsti dal Financial Fair Play UEFA.