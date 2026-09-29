Mandragora e il caso plusvalenze: assolti l'Udinese e i suoi dirigenti

Si chiude con tre assoluzioni il procedimento giudiziario legato alle operazioni di mercato che hanno riguardato Rolando Mandragora tra Udinese e Juventus. Il Gup del Tribunale di Udine ha assolto il presidente del club friulano Franco Soldati e il vicepresidente Stefano Campoccia, stabilendo che «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Assolta anche l’Udinese Calcio, in questo caso «perché il fatto non sussiste».

La decisione chiude così il procedimento nel quale la Procura aveva formulato richieste pesanti: due anni di reclusione per Soldati e Campoccia e una sanzione da 500mila euro nei confronti della società. Al centro dell’inchiesta c’erano le operazioni relative a Mandragora, acquistato dall’Udinese dalla Juventus nel 2018 e poi tornato al club bianconero due anni più tardi. Le contestazioni riguardavano, a vario titolo, ipotesi di falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell’Ires.