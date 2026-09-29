Manchester City, tempi lunghi per le sanzioni: rischio attesa fino a oltre un anno

Il Manchester City è stato ritenuto colpevole di 114 delle 115 violazioni delle regole finanziarie della Premier League contestate al club, ma per conoscere le conseguenze sportive definitive potrebbe essere necessario attendere ancora a lungo. Il procedimento, iniziato formalmente con le accuse del febbraio 2023 e preceduto da quattro anni di indagini, è infatti destinato ad aprire una nuova e complessa fase giudiziaria.

Al momento non sono ancora state comunicate le sanzioni. Il ventaglio delle misure a disposizione dell’organo giudicante è particolarmente ampio e comprende multe, penalizzazioni in classifica e, negli scenari più estremi, l’esclusione dalla Premier League. Ma prima che eventuali provvedimenti diventino definitivi bisognerà fare i conti con la strategia del City, che ha già lasciato intendere di voler contestare il verdetto.

Il presidente Khaldoon Al Mubarak, in una lettera aperta ai tifosi, ha ribadito che il club continua a considerarsi innocente e ha sottolineato come il procedimento abbia ancora «molta strada da fare». Una linea confermata anche dall’amministratore delegato Ferran Soriano, che nelle ultime ore ha ricordato come una controversia di questa portata possa richiedere tempi molto lunghi prima di arrivare a una conclusione definitiva.