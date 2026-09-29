Juve, 250 milioni per restare competitiva: poi la sfida del ritorno al pareggio

La Juventus ha chiuso l’esercizio 2025/26 con una perdita di 66 milioni di euro, un risultato in leggero peggioramento rispetto al rosso da 58,1 milioni registrato nella stagione precedente. Contestualmente, il club bianconero ha annunciato un nuovo aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro, operazione per la quale Exor ha già versato 60 milioni.

Aumento di capitale fino a 250 milioni: perché questa soglia

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la decisione di fissare a 250 milioni di euro l’importo massimo dell’operazione – una cifra superiore rispetto al fabbisogno attuale della società – è legata in particolare alla necessità di assorbire gli effetti patrimoniali delle perdite già registrate nel 2025/26 e di quelle attese per l’esercizio in corso.

Entrambi i risultati negativi sono infatti destinati a incidere sul patrimonio netto del club. La scelta dell’ammontare effettivamente utilizzato sarà però presa successivamente: sarà il CdA convocato dopo l’assemblea degli azionisti di inizio novembre a definire, sulla base della delega ricevuta dai soci, dimensioni e caratteristiche definitive dell’operazione. Non è quindi scontato che l’aumento raggiunga l’intero ammontare di 250 milioni. L’operazione potrebbe fermarsi a una soglia inferiore, a seconda delle esigenze individuate dalla società.